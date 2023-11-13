https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/nazvana-predpolozhitelnaya-data-vyborov-prezidenta-rossii-1049045095.html
Названа предположительная дата выборов президента России
Названа предположительная дата выборов президента России
Выборы президента России пройдут в следующем году. 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T14:30+0300
2023-11-13T14:30+0300
2023-11-13T14:30+0300
россия
президент
президент россии
политика
совет федерации рф
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Совет Федерации может назначить дату выборов президента через месяц — предположительно, на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости источник в парламенте.По конституции президентские выборы назначает Совет Федерации. Соответствующее решение верхняя палата парламента должна принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, президент, президент россии, политика, совет федерации рф
россия, президент, президент россии, политика, совет федерации рф
Названа предположительная дата выборов президента России
Выборы президента России пройдут в следующем году.
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Совет Федерации может назначить дату выборов президента через месяц — предположительно, на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Совет Федерации на заседании 13 декабря может объявить дату выборов президента России", – сказал собеседник агентства.
По конституции президентские выборы назначает Совет Федерации. Соответствующее решение верхняя палата парламента должна принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.