https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/nazvana-predpolozhitelnaya-data-vyborov-prezidenta-rossii-1049045095.html

Названа предположительная дата выборов президента России

Названа предположительная дата выборов президента России

Выборы президента России пройдут в следующем году. 13.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-13T14:30+0300

2023-11-13T14:30+0300

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россия

президент

президент россии

политика

совет федерации рф

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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Совет Федерации может назначить дату выборов президента через месяц — предположительно, на 17 марта 2024 года, сообщил РИА Новости источник в парламенте.По конституции президентские выборы назначает Совет Федерации. Соответствующее решение верхняя палата парламента должна принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.Избирательная кампания еще не стартовала, о намерении снова баллотироваться на этот пост Владимир Путин пока не заявлял.

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россия, президент, президент россии, политика, совет федерации рф