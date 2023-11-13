https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/ostorozhno-spoyler-kinolenta-anatomiya-padeniya-i-roman-chas-byka-1048982429.html
Осторожно, спойлер: кинолента "Анатомия падения" и роман "Час быка"
Осторожно, спойлер: кинолента "Анатомия падения" и роман "Час быка"
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разбор лауреата Каннского кинофестиваля 2023 года киноленты "Анатомия падения". В литературной части программы... 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T09:10+0300
2023-11-13T09:10+0300
2023-11-13T09:53+0300
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осторожно, спойлер
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Осторожно, спойлер: кинолента "Анатомия падения" и роман "Час быка"
Осторожно, спойлер: кинолента "Анатомия падения" и роман "Час быка"
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разбор лауреата Каннского кинофестиваля 2023 года киноленты "Анатомия падения". В литературной части программы Ирина Турава расскажет о романе-антиутопии Ивана Ефремова "Час быка".Полная версия беседы в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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осторожно, спойлер , аудио
осторожно, спойлер , аудио
Осторожно, спойлер: кинолента "Анатомия падения" и роман "Час быка"
09:10 13.11.2023 (обновлено: 09:53 13.11.2023)
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разбор лауреата Каннского кинофестиваля 2023 года киноленты "Анатомия падения". В литературной части программы Ирина Турава расскажет о романе-антиутопии Ивана Ефремова "Час быка".
Полная версия беседы в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.