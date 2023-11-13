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Парламент Абхазии внес изменения в республиканский бюджет на 2023 год
Парламент Абхазии внес изменения в республиканский бюджет на 2023 год
Доходная часть республиканского бюджета в 2023 году выросла на 87 миллионов рублей, а расходная – на 720 миллионов. 13.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в республиканский бюджет на 2023 год во втором окончательном чтении. Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составит 10,4 миллиарда рублей. На финансовую помощь России приходится 6,2 миллиарда, из которых: Общий объем расходов составит 12,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 1,8 миллиарда. Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2024 года утвержден в сумме 1,15 миллиарда рублей. Программа республиканского заимствования на 2023 год утверждена в сумме 1,15 миллиарда рублей. Отмечается, что средства направлены на обеспечение расходов на: Законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2023 год депутатам представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.По его словам, в 2023 году у правительства Абхазии появились дополнительные обязательства по оказанию адресной финансовой помощи, в том числе тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.На сегодняшний день принято решение оказать адресную помощь 84 заявителям, это 76 миллионов рублей, сказал Делба.Он также отметил, что до конца года правительство сможет обеспечить повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы. На эти цели средства предусмотрены, подчеркнул министр. Планируется совершить перерасчет с января по октябрь бюджетникам.
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абхазия, бюджет, парламент абхазии
абхазия, бюджет, парламент абхазии

Парламент Абхазии внес изменения в республиканский бюджет на 2023 год

11:30 13.11.2023 (обновлено: 12:30 13.11.2023)
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Сессия парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2023
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Доходная часть республиканского бюджета в 2023 году выросла на 87 миллионов рублей, а расходная – на 720 миллионов.
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии внесли изменения в республиканский бюджет на 2023 год во втором окончательном чтении.
Общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год составит 10,4 миллиарда рублей.
На финансовую помощь России приходится 6,2 миллиарда, из которых:
в целях социально-экономического развития Абхазии – 4,26 миллиарда;
в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы – 1,2 миллиарда;
в целях финансирования мероприятий государственной поддержки отраслей экономики – 76 миллионов рублей.
Общий объем расходов составит 12,3 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 1,8 миллиарда.
Верхний предел республиканского внутреннего долга по кредитам на 1 января 2024 года утвержден в сумме 1,15 миллиарда рублей.
Программа республиканского заимствования на 2023 год утверждена в сумме 1,15 миллиарда рублей.
Доходная часть в 2023 году выросла на 87 миллионов рублей, а расходная – на 720 миллионов, 497 из них – помощь от России.
Отмечается, что средства направлены на обеспечение расходов на:
содержание совместного информационного и координационного центра МВД Абхазии – 87 миллионов рублей;
на поэтапное повышение материально-технического оборудования МВД – 34,8 миллиона рублей;
на увеличение резервных фондов президента и Кабинета министров – 100 миллионов рублей;
на финансирование нужд Кабмина (оплату электричества и ГСМ) – 7,3 миллиона рублей;
на финансовое обеспечение МИДа – 2,59 миллиона рублей.
Законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2023 год депутатам представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
По его словам, в 2023 году у правительства Абхазии появились дополнительные обязательства по оказанию адресной финансовой помощи, в том числе тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
На сегодняшний день принято решение оказать адресную помощь 84 заявителям, это 76 миллионов рублей, сказал Делба.
Он также отметил, что до конца года правительство сможет обеспечить повышение зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы. На эти цели средства предусмотрены, подчеркнул министр. Планируется совершить перерасчет с января по октябрь бюджетникам.
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