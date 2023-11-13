https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/razina-sevastopol-chasche-vsego-podvergaetsya-atakam-vsu-v-krymu-1049041045.html

Разина: Севастополь чаще всего подвергается атакам ВСУ в Крыму

Разина: Севастополь чаще всего подвергается атакам ВСУ в Крыму

Украина не оставляет попыток атаковать Крым и другие приграничные регионы России, не проходит и дня, чтобы над Крымом не звучал сигнал воздушной тревоги... 13.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-13T13:10+0300

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Разина: Севастополь чаще всего подвергается атакам ВСУ в Крыму Разина: Севастополь чаще всего подвергается атакам ВСУ в Крыму

Что касается Крыма, сейчас заметно усиление атак ВСУ, которое особенно проявилось с 30 октября, отметила собеседница Sputnik Беларусь."30 числа пытались украинские войска атаковать Крым, выпустив 8 ракет Storm Shadow, пострадал житель Севастополя от обломков. 1 ноября российские военные отразили очень большую атаку на юге ― в Херсонской области, были уничтожены 7 летевших на Крым ракет. 5 ноября атака на Керчь, ВСУ выпустили 15 крылатых ракет по судостроительному заводу, средства ПВО сбили 13, в результате попадания одной из ракет получил повреждения корабль на территории предприятия. 17 беспилотников 7 ноября были запущены на Крым и Севастополь, ПВО сбили 9 из них, остальные перехватили над Черным морем и Крымом", ― рассказывает Разина.При этом настроение у крымчан боевое, власти республики Крым и Севастополя подготовились к тому, что могут быть атаки и людям приходится какое-то время проводить в укрытиях.Севастополь чаще других городов сталкивается с атаками ВСУ. При этом российские средства ПВО научились очень хорошо отражать атаки ВСУ, из всего того количества всего, что летит в направлении Крыма, долетает ничтожно мало, "большее количество беспилотников летит, но и большее количество сбивается", – сказала Разина."Украинские политики и военные деятели заявляли, что на ближайшее время такая тактика будет использоваться чаще и чаще, тактика состоит в том, чтобы максимальное количество дронов отправлять на приграничные российские территории, в частности, Крым под особым вниманием. Поэтому мы готовы, что если сегодня дронов летит 17, то завтра их будет 19", – отметила Светлана Разина.Интересно, что ВСУ пытаются выпустить максимальное количество ракет или беспилотников в какие-то знаковые для россиян даты, в такие моменты и власти особое внимание уделяют безопасности. Не прекращаются попытки атаковать Крымский мост, в моменты повышенной опасности мост полностью перекрывается.

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