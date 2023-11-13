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Шестьдесят миллионов рублей направят на оплату поставки электроэнергии в Абхазию

Шестьдесят миллионов рублей направят на оплату поставки электроэнергии в Абхазию

Переток электроэнергии из России в Абхазию начался с полуночи 5 ноября. 13.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-13T12:40+0300

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в абхазии

черноморэнерго

абхазия

экономика

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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Шестьдесят миллионов рублей, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год на приобретение счетчиков, будут направлены на оплату стоимости поставки электроэнергии в Абхазию.Депутаты скорректировали целевое назначение средств на основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Основная цель – не допустить ограничения электропотребления в республике."На основании обращения вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, в целях недопущения ограничения электропотребления осуществить корректировку целевого назначения средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2023 год по разделу 0400 "Национальная экономика" подраздел 0403 "Промышленность, энергетика, связь, транспорт" на приобретение приборов учета потребления электроэнергии, и использовать средства в объеме 60 миллионов рублей на оплату РУП "Черноморэнерго" стоимости поставки электроэнергии", – говорится в документе.Переток электроэнергии из России начался с полуночи 5 ноября. Он снабжает электроэнергией западную и центральную части республики.

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