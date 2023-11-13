https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/sostav-novoy-gruppy-rossiyan-dlya-evakuatsii-iz-gazy-utverdili-vse-storony-1049039381.html

Состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны

Состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны

В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС. 13.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-13T08:30+0300

2023-11-13T08:30+0300

2023-11-13T10:11+0300

сектор газа

палестина

египет

россия

мчс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/0d/1049039212_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_950373bdde2c0f69e6b81449f3736c32.jpg

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Новая группа россиян примерно из 90-100 человек для эвакуации в понедельник из сектора Газа утверждена всеми сторонами, заявил журналистам советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.Первые 70 россиян, эвакуированные из сектора Газа, добрались в оперштаб в Каире и сегодня отправятся в Москву.

сектор газа

палестина

египет

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сектор газа, палестина, египет, россия, мчс рф