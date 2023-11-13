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https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/sostav-novoy-gruppy-rossiyan-dlya-evakuatsii-iz-gazy-utverdili-vse-storony-1049039381.html
Состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны
Состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны
В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС. 13.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Новая группа россиян примерно из 90-100 человек для эвакуации в понедельник из сектора Газа утверждена всеми сторонами, заявил журналистам советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.Первые 70 россиян, эвакуированные из сектора Газа, добрались в оперштаб в Каире и сегодня отправятся в Москву.
сектор газа
палестина
египет
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сектор газа, палестина, египет, россия, мчс рф
сектор газа, палестина, египет, россия, мчс рф

Состав новой группы россиян для эвакуации из Газы утвердили все стороны

08:30 13.11.2023 (обновлено: 10:11 13.11.2023)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуризм в Египте
Туризм в Египте - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2023
© Sputnik / Павел Львов
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В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из сектора Газа российских граждан прибыла в одну из гостиниц египетской столицы, где развернут штаб МЧС.
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Новая группа россиян примерно из 90-100 человек для эвакуации в понедельник из сектора Газа утверждена всеми сторонами, заявил журналистам советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов.

"Мы получили подтвержденную информацию о том, что очередная группа соотечественников утверждена всеми сторонами. Мы надеемся, что уже сегодня утром будет группа примерно из 90-100 человек", – сказал Мартынов.

Первые 70 россиян, эвакуированные из сектора Газа, добрались в оперштаб в Каире и сегодня отправятся в Москву.
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