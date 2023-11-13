https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/soya-o-veterane-vov-shulginoy-rasskazyvaya-o-voyne-nikogda-ne-zhalovalas--1049043846.html
Соя о ветеране ВОВ Шульгиной: рассказывая о войне, никогда не жаловалась
Соя о ветеране ВОВ Шульгиной: рассказывая о войне, никогда не жаловалась
Начальник отдела проведения мероприятий "Дома Москвы" Мария Соя поделилась своими воспоминаниями о Валентине Шульгиной. 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T16:35+0300
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2023-11-13T17:15+0300
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Соя о Шульгиной
Соя о Шульгиной
Валентина Шульгина – участница Сталинградской битвы, награждена медалью "За отвагу".Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась на 102-м году жизни 12 ноября.Шульгина – свидетельница и участница переломных моментов войны – Сталинградской и Курской битв. Европа не была единственной частью света, где ей удалось проявить свое мужество – ее взвод отправили в Японию, где она и пробыла до 1953 года и где познакомилась с будущим мужем, который служил на подводной атомной лодке.После демобилизации в 1953 году супруги переехали в Абхазию, где Шульгина и прожила долгие годы.Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. Она награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной Звезды, медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943 и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.О том, как Валентина Шульгина рассказывала о войне, насколько важно эти воспоминания донести до молодежи, в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела проведения мероприятий "Дома Москвы" Мария Соя. Она познакомилась с Шульгиной в 2016 году. "Очень пожилая женщина, которая всегда на ногах, всегда встречала с улыбкой, с хорошим настроением. Жизнерадостная, стойкая. Столько в ней было жизненной энергии. Она каждый раз при встрече читала нам свои стихи. Без слез не вспомнишь о ней, сердце болит, тяжело... Часто рассказывала какие-то случаи о войне, но никогда не жаловалась, – сказал Соя. Слушайте подкаст.
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Соя о ветеране ВОВ Шульгиной: рассказывая о войне, никогда не жаловалась
16:35 13.11.2023 (обновлено: 17:15 13.11.2023)
Начальник отдела проведения мероприятий "Дома Москвы" Мария Соя поделилась своими воспоминаниями о Валентине Шульгиной.
Валентина Шульгина – участница Сталинградской битвы, награждена медалью "За отвагу".
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина скончалась на 102-м году жизни 12 ноября.
Шульгина – свидетельница и участница переломных моментов войны – Сталинградской и Курской битв. Европа не была единственной частью света, где ей удалось проявить свое мужество – ее взвод отправили в Японию, где она и пробыла до 1953 года и где познакомилась с будущим мужем, который служил на подводной атомной лодке.
После демобилизации в 1953 году супруги переехали в Абхазию, где Шульгина и прожила долгие годы.
Валентина Ефимовна прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге. Она награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной Звезды, медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943 и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
О том, как Валентина Шульгина рассказывала о войне, насколько важно эти воспоминания донести до молодежи, в интервью радио Sputnik рассказал начальник отдела проведения мероприятий "Дома Москвы" Мария Соя. Она познакомилась с Шульгиной в 2016 году.
"Очень пожилая женщина, которая всегда на ногах, всегда встречала с улыбкой, с хорошим настроением. Жизнерадостная, стойкая. Столько в ней было жизненной энергии. Она каждый раз при встрече читала нам свои стихи. Без слез не вспомнишь о ней, сердце болит, тяжело... Часто рассказывала какие-то случаи о войне, но никогда не жаловалась, – сказал Соя.