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Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани
Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани, который ввел войска в Абхазию в 1992 году. Ему было 85 лет. 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T19:10+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани, который ввел войска в Абхазию в 1992 году. Ему было 85 лет.Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси, окончил Художественную академию. В 1970-х годах насмерть сбил человека за рулем автомобиля, провел в тюрьме 12 лет.В 1995 году, после прихода к власти Эдуарда Шеварднадзе, был арестован и приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований. В 1999 году был помилован по медицинским основаниям, эмигрировал в Москву, вернулся в Грузию в 2012 году.
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Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани, который ввел войска в Абхазию в 1992 году. Ему было 85 лет.
Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси, окончил Художественную академию. В 1970-х годах насмерть сбил человека за рулем автомобиля, провел в тюрьме 12 лет.
В 1990 году возглавлял национальную гвардию Грузии. Зимой 1991-1992 годов вместе с Джабой Иоселиани и Тенгизом Сигуа участвовал в свержении первого президента Звиада Гамсахурдиа. Затем - в боевых действиях в Абхазии, которые окончились поражением Грузии.
В 1995 году, после прихода к власти Эдуарда Шеварднадзе, был арестован и приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований. В 1999 году был помилован по медицинским основаниям, эмигрировал в Москву, вернулся в Грузию в 2012 году.