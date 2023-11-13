https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/vse-sovpadeniya-sluchayny-kak-rodilas-istoriya-seriala-odnazhdy-v-abkhazii-1049040257.html

Все совпадения случайны: как родилась история сериала “Однажды в Абхазии”

Все совпадения случайны: как родилась история сериала “Однажды в Абхазии”

В эфире радио Sputnik режиссер Теймураз Квеквескири и сценарист, исполнитель главной роли Теймураз Тания рассказали о том, как родилась история сериала... 13.11.2023, Sputnik Абхазия

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"Однажды в Абхазии" – целиком и полностью выдуманная история, которая могла бы произойти в любой точке мира, рассказал сценарист Теймураз Тания."Но произошла она у нас в Абхазии, и тем самым она переросла в следующую историю, которой она сегодня является. Что мы хотели показать? Тот маленький абхазский мир, который существует. Если глубоко копнуть, то этот мир не такой уж и маленький. Он большой, тонкий, со своими ментальными вещами, со своими внутренними драматическими моментами, которые присутствуют. В этой истории отображается именно абхазский характер", – отметил он.После зарождения истории у сценариста практически сразу отпал вопрос, кто будет режиссером. С Теймуразом Квеквескири он реализовывал не один проект.По словам Квеквескири, еще на стадии написания сценария он поэпизодно знакомился с историей, и потому при работе противоречий возникало мало."Если даже были споры, то это были творческие споры", – пояснил режиссер.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.

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