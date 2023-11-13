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Жителя Дранды задержали за хранение наркотиков в крупном размере
Жителя Дранды задержали за хранение наркотиков в крупном размере
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Жителя Дранды Гулрыпшского района Турсуна Баяктар-оглы задержали сотрудники милиции, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. 13.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-13T18:30+0300
2023-11-13T18:30+0300
2023-11-13T18:39+0300
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СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Жителя Дранды Гулрыпшского района Турсуна Баяктар-оглы задержали сотрудники милиции, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Возбуждено уголовное дело по факту незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Баяктар-оглы находится в изоляторе временного содержания.
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абхазия, гулрыпшский район, мвд абхазии, наркотики
абхазия, гулрыпшский район, мвд абхазии, наркотики
Жителя Дранды задержали за хранение наркотиков в крупном размере
18:30 13.11.2023 (обновлено: 18:39 13.11.2023)
СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Жителя Дранды Гулрыпшского района Турсуна Баяктар-оглы задержали сотрудники милиции, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
В машине у 65-летнего мужчины обнаружили 4,5 грамма марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки без цели сбыта наркотиков в крупном размере.
Баяктар-оглы находится в изоляторе временного содержания.