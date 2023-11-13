https://sputnik-abkhazia.ru/20231113/zhitelya-drandy-zaderzhali-za-khranenie-narkotikov-v-krupnom-razmere-1049052048.html

Жителя Дранды задержали за хранение наркотиков в крупном размере

Жителя Дранды задержали за хранение наркотиков в крупном размере

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Жителя Дранды Гулрыпшского района Турсуна Баяктар-оглы задержали сотрудники милиции, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. 13.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-13T18:30+0300

2023-11-13T18:30+0300

2023-11-13T18:39+0300

в абхазии

абхазия

гулрыпшский район

мвд абхазии

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102951/72/1029517285_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0aad0e85a224d0b9055966581ef998de.jpg

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Жителя Дранды Гулрыпшского района Турсуна Баяктар-оглы задержали сотрудники милиции, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Возбуждено уголовное дело по факту незаконных приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки без цели сбыта наркотиков в крупном размере. Баяктар-оглы находится в изоляторе временного содержания.

абхазия

гулрыпшский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гулрыпшский район, мвд абхазии, наркотики