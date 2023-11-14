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Рынок недвижимости: как меняются цены в Абхазии

Рынок недвижимости: как меняются цены в Абхазии

Директор агентства недвижимости Фиола Бжания в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказала о причинах роста цен на недвижимость в Абхазии и... 14.11.2023, Sputnik Абхазия

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По словам Бжания, за последние несколько лет цены на недвижимость в Абхазии существенно повысились. В среднем рост составил 50%, при этом предложений на рынке немного.Вместе с тем вырос и спрос на недвижимость в Абхазии, по оценкам специалистов, на те же 50%. Это связано с несколькими факторами, среди которых и принятое многими гражданами решение о возвращении на родину, говорит глава агентства недвижимости."Чем выше спрос, тем больше растут цены, ввиду того, что в Абхазии, к сожалению, не так активно строятся новые дома, жилой фонд ограничен. Люди готовы покупать, хотят вкладывать и не знают, как это сделать, так как ограничены предложения", – отметила она.Подробнее о том, по каким причинам растут цены на жилье и почему арендаторам нужно освобождать квартиры в мае, смотрите в нашем видео.

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