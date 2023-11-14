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Спецназ ГСО Абхазии провел тактико-специальные учения
Спецназ ГСО Абхазии провел тактико-специальные учения
Учения длились несколько дней и проходили на базе спецназа и на полигоне в Нижней Эшере. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T15:53+0300
2023-11-14T15:53+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. На тренировочной базе отдела спецназначения Государственной службы охраны Абхазии прошли тактико-специальные учения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бойцы совершенствовали навыки и умения по огневой, физической и тактико-специальной подготовке.Спецназ отрабатывал задачи по нескольким сценариям. В том числе велась работа по задержанию вооруженных преступников, пытающихся скрыться на машине, и обезвреживанию злоумышленников, скрывающихся в высотном здании.Начальник ГСО Дмитрий Дбар высоко оценил итоги учений, отметив, что личный состав профессионально справился с поставленными задачами.
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абхазия, новости, гсо абхазии
Спецназ ГСО Абхазии провел тактико-специальные учения
15:53 14.11.2023 (обновлено: 16:13 14.11.2023)
Учения длились несколько дней и проходили на базе спецназа и на полигоне в Нижней Эшере.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. На тренировочной базе отдела спецназначения Государственной службы охраны Абхазии прошли тактико-специальные учения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бойцы совершенствовали навыки и умения по огневой, физической и тактико-специальной подготовке.
Спецназ отрабатывал задачи по нескольким сценариям. В том числе велась работа по задержанию вооруженных преступников, пытающихся скрыться на машине, и обезвреживанию злоумышленников, скрывающихся в высотном здании.
Начальник ГСО Дмитрий Дбар высоко оценил итоги учений, отметив, что личный состав профессионально справился с поставленными задачами.