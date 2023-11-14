https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/takie-obstoyatelstva-bzhaniya-o-tsenakh-i-sprose-na-nedvizhimost-v-abkhazii--1049049516.html

Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии

Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии

Директор агентства недвижимости Фиола Бжания в эфире радио Sputnik рассказала, какова ситуация на рынке недвижимости в Абхазии. 14.11.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии

Как отметила Бжания, за последние два-три года цены на недвижимость в республике увеличились в среднем на 50 процентов. При этом предложений мало. Покупатели уже не удивляются ценам от 10 миллионов и выше. Спрос на недвижимость связан с несколькими факторами, среди которых и возвращение граждан жить на родную землю. О причинах роста цен, о тенденциях и прогнозах, о том, какие факторы влияют на рынок недвижимости, слушайте в аудиофайле.

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