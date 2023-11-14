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Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии
Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии
Директор агентства недвижимости Фиола Бжания в эфире радио Sputnik рассказала, какова ситуация на рынке недвижимости в Абхазии. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T10:41+0300
2023-11-14T10:41+0300
2023-11-14T10:41+0300
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Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии
Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии
Как отметила Бжания, за последние два-три года цены на недвижимость в республике увеличились в среднем на 50 процентов. При этом предложений мало. Покупатели уже не удивляются ценам от 10 миллионов и выше. Спрос на недвижимость связан с несколькими факторами, среди которых и возвращение граждан жить на родную землю. О причинах роста цен, о тенденциях и прогнозах, о том, какие факторы влияют на рынок недвижимости, слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, недвижимость, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, недвижимость, аудио
Такие обстоятельства: Бжания о ценах и спросе на недвижимость в Абхазии
Директор агентства недвижимости Фиола Бжания в эфире радио Sputnik рассказала, какова ситуация на рынке недвижимости в Абхазии.
Как отметила Бжания, за последние два-три года цены на недвижимость в республике увеличились в среднем на 50 процентов. При этом предложений мало. Покупатели уже не удивляются ценам от 10 миллионов и выше.
Спрос на недвижимость связан с несколькими факторами, среди которых и возвращение граждан жить на родную землю.
О причинах роста цен, о тенденциях и прогнозах, о том, какие факторы влияют на рынок недвижимости, слушайте в аудиофайле.