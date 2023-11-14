https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/takie-obstoyatelstva-endokrinolog-kubrava-o-sakharnom-diabete-v-abkhazii-1049058950.html
Такие обстоятельства: эндокринолог Кубрава о сахарном диабете в Абхазии
Такие обстоятельства: эндокринолог Кубрава о сахарном диабете в Абхазии
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Как распознать диабет, какова ситуация с этим заболеванием в Абхазии, и какую помощь получают... 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T17:11+0300
2023-11-14T17:11+0300
2023-11-14T17:11+0300
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минздрав абхазии
всемирный день борьбы с диабетом
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Такие обстоятельства: эндокринолог Кубрава о сахарном диабете в Абхазии
Такие обстоятельства: эндокринолог Кубрава о сахарном диабете в Абхазии
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Как распознать диабет, какова ситуация с этим заболеванием в Абхазии, и какую помощь получают от Минздрава, в эфире радио Sputnik рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Абхазии Юлиана Кубрава.Ежегодно в Абхазии количество людей с сахарным диабетом увеличивается на 10-12%, сказала врач в эфире радио. Цифры еще больше, так как регистрируются те случае, которые выявляются, многие же люди не знают, что у них сахарный диабет и обращаются тогда, когда возникают проблемы со здоровьем, отметила Кубрава.О том, кто может заболеть сахарным диабетом, и как жить с этим заболеванием, слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, минздрав абхазии, всемирный день борьбы с диабетом, аудио
подкасты, такие обстоятельства, минздрав абхазии, всемирный день борьбы с диабетом, аудио
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Как распознать диабет, какова ситуация с этим заболеванием в Абхазии, и какую помощь получают от Минздрава, в эфире радио Sputnik рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Абхазии Юлиана Кубрава.
Ежегодно в Абхазии количество людей с сахарным диабетом увеличивается на 10-12%, сказала врач в эфире радио. Цифры еще больше, так как регистрируются те случае, которые выявляются, многие же люди не знают, что у них сахарный диабет и обращаются тогда, когда возникают проблемы со здоровьем, отметила Кубрава.
О том, кто может заболеть сахарным диабетом, и как жить с этим заболеванием, слушайте в аудиофайле.