https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/takie-obstoyatelstva-endokrinolog-kubrava-o-sakharnom-diabete-v-abkhazii-1049058950.html

Такие обстоятельства: эндокринолог Кубрава о сахарном диабете в Абхазии

Такие обстоятельства: эндокринолог Кубрава о сахарном диабете в Абхазии

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Как распознать диабет, какова ситуация с этим заболеванием в Абхазии, и какую помощь получают... 14.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-14T17:11+0300

2023-11-14T17:11+0300

2023-11-14T17:11+0300

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всемирный день борьбы с диабетом

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Такие обстоятельства: эндокринолог Кубрава о сахарном диабете в Абхазии Такие обстоятельства: эндокринолог Кубрава о сахарном диабете в Абхазии

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. Как распознать диабет, какова ситуация с этим заболеванием в Абхазии, и какую помощь получают от Минздрава, в эфире радио Sputnik рассказала главный внештатный эндокринолог Минздрава Абхазии Юлиана Кубрава.Ежегодно в Абхазии количество людей с сахарным диабетом увеличивается на 10-12%, сказала врач в эфире радио. Цифры еще больше, так как регистрируются те случае, которые выявляются, многие же люди не знают, что у них сахарный диабет и обращаются тогда, когда возникают проблемы со здоровьем, отметила Кубрава.О том, кто может заболеть сахарным диабетом, и как жить с этим заболеванием, слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, такие обстоятельства, минздрав абхазии, всемирный день борьбы с диабетом, аудио