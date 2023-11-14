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Юная фигуристка из Абхазии заняла призовое место на соревнованиях в "Сириусе"
Юная фигуристка из Абхазии заняла призовое место на соревнованиях в "Сириусе"
Краевые соревнования на призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова проходили во Дворце спорта "Большой" на федеральной территории "Сириус" с 8 по 11 ноября. 14.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-14T11:28+0300
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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Юная фигуристка из Абхазии Анна Тхагушева заняла второе место на соревнованиях по фигурному катанию в "Сириусе". Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Всего в соревнованиях, которые проходили с 8 по 11 ноября, свои силы попробовали 350 спортсменов из разных городов России. Тхагушева, воспитанница сочинской Академии "Олимпийский лед", выступала в разряде "юный фигурист".
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Юная фигуристка из Абхазии заняла призовое место на соревнованиях в "Сириусе"
11:28 14.11.2023 (обновлено: 11:42 14.11.2023)
Краевые соревнования на призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова проходили во Дворце спорта "Большой" на федеральной территории "Сириус" с 8 по 11 ноября.
СУХУМ, 14 ноя – Sputnik.
Юная фигуристка из Абхазии Анна Тхагушева заняла второе место на соревнованиях по фигурному катанию в "Сириусе". Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Всего в соревнованиях, которые проходили с 8 по 11 ноября, свои силы попробовали 350 спортсменов из разных городов России.
Тхагушева, воспитанница сочинской Академии "Олимпийский лед", выступала в разряде "юный фигурист".