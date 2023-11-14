https://sputnik-abkhazia.ru/20231114/yunaya-figuristka-iz-abkhazii-zanyala-prizovoe-mesto-na-sorevnovaniyakh-v-siriuse-1049055720.html

Юная фигуристка из Абхазии заняла призовое место на соревнованиях в "Сириусе"

Юная фигуристка из Абхазии заняла призовое место на соревнованиях в "Сириусе"

Краевые соревнования на призы олимпийского чемпиона Алексея Урманова проходили во Дворце спорта "Большой" на федеральной территории "Сириус" с 8 по 11 ноября. 14.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. Юная фигуристка из Абхазии Анна Тхагушева заняла второе место на соревнованиях по фигурному катанию в "Сириусе". Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Всего в соревнованиях, которые проходили с 8 по 11 ноября, свои силы попробовали 350 спортсменов из разных городов России. Тхагушева, воспитанница сочинской Академии "Олимпийский лед", выступала в разряде "юный фигурист".

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