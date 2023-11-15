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Аслан Бжания поздравил главу ФСБ Бортникова с днем рождения
Аслан Бжания поздравил главу ФСБ Бортникова с днем рождения
Александр Бортников, возглавляющий Федеральную службу безопасности России с 2008 года, сегодня отмечает свое 72-летие. 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T12:20+0300
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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил директора ФСБ Александра Бортникова с днем рождения. Об сообщает пресс-служба главы государства."Мы глубоко ценим ваш личный вклад в укрепление абхазо-российских отношений и наше полное взаимопонимание и взаимодействие в защите общего пространства обороны и безопасности государственных границ абхазского государства", – говорится в тексте.Президент Абхазии пожелал Александру Бортникову благополучия, крепкого здоровья и плодотворной работы в деле служения Отечеству.
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новости, аслан бжания, фсб
Аслан Бжания поздравил главу ФСБ Бортникова с днем рождения
12:20 15.11.2023 (обновлено: 12:52 15.11.2023)
Александр Бортников, возглавляющий Федеральную службу безопасности России с 2008 года, сегодня отмечает свое 72-летие.
СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил директора ФСБ Александра Бортникова с днем рождения. Об сообщает пресс-служба главы государства.
В поздравлении отмечается, что трудовая биография Бортникова представляет собой яркий пример беззаветного служения стране. Долгие годы глава ФСБ исполняет свой долг, эффективно отражая внутренние и внешние угрозы.
"Мы глубоко ценим ваш личный вклад в укрепление абхазо-российских отношений и наше полное взаимопонимание и взаимодействие в защите общего пространства обороны и безопасности государственных границ абхазского государства", – говорится в тексте.
Президент Абхазии пожелал Александру Бортникову благополучия, крепкого здоровья и плодотворной работы в деле служения Отечеству.