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Аслан Бжания поздравил главу ФСБ Бортникова с днем рождения

Аслан Бжания поздравил главу ФСБ Бортникова с днем рождения

Александр Бортников, возглавляющий Федеральную службу безопасности России с 2008 года, сегодня отмечает свое 72-летие. 15.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил директора ФСБ Александра Бортникова с днем рождения. Об сообщает пресс-служба главы государства."Мы глубоко ценим ваш личный вклад в укрепление абхазо-российских отношений и наше полное взаимопонимание и взаимодействие в защите общего пространства обороны и безопасности государственных границ абхазского государства", – говорится в тексте.Президент Абхазии пожелал Александру Бортникову благополучия, крепкого здоровья и плодотворной работы в деле служения Отечеству.

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