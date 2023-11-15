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Маленькая страна в большой геополитике: эксперт оценил вызовы для Абхазии

Маленькая страна в большой геополитике: эксперт оценил вызовы для Абхазии

Директор института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков в интервью Sputnik рассказал о роли... 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T17:16+0300

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В частности, российский эксперт ответил на вопрос о том, может ли ситуация с Нагорным Карабахом повысить реваншистские настроения Грузии. По его мнению, сравнивать события в двух регионах не стоит."Я бы напрямую не увязывал эти два "трека" скажем так, потому что ситуация слишком разная. Ситуация с Карабахом трагичная, но во многом внутренняя логика, которая привела к такой развязке, читалась специалистами задолго до. Связано это было и с позицией Еревана, и с позицией Баку, и с невозможностью согласовать противоречивые желания сторон, в том числе в самом Нагорном Карабахе. Не надо забывать, что было не две стороны конфликта, а три, интересы Еревана и Степанакерта далеко не всегда были одинаковыми, мягко скажем. Поэтому, к сожалению, все случилось так, как случилось", – сказал он.Что касается открытия второго фронта Грузии против России, на котором настаивает Киев, Дмитрий Егорченков подчеркнул, что вероятность этого мала с учетом позиции нынешних властей Грузии.Подробнее о том, как прошла лекция эксперта в АГУ, как развитие отношений России и Грузии отразится на Абхазии, а также о том, как нужно развивать гуманитарное сотрудничество между Сухумом и Москвой, смотрите в нашем видео.

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