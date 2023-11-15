https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/mok-rekomendoval-sportsmenam-ne-uchastvovat-v-igrakh-druzhby-v-rossii-1049066460.html

МОК рекомендовал спортсменам не участвовать в Играх дружбы в России

МОК рекомендовал спортсменам не участвовать в Играх дружбы в России

Накануне глава международной спортивной организации Томас Бах осудил проведение "международных политических соревнований". 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T11:09+0300

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СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента МОК по связям с НОК Джеймсом Маклеодом. "Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения – сохранению независимости и автономности спорта", – сказал Маклеод.Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге, их общий призовой фонд составит около 4,6 миллиарда рублей. Заявлено 27 видов спорта, 22 олимпийских и 5 неолимпийских.По словам главы оргкомитета Игр Алексея Сорокина, проведение турнира связано с желанием общества посмотреть неполитизированные соревнования, в которых не будут дискриминировать спортсменов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/mirovoy-sport-obednel-bez-rossiyskikh-sportsmenov-v-bukvalnom-smysle-1043843218.html

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