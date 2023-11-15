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Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза
Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза
О цитрусовом сезоне в Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T16:37+0300
2023-11-15T16:37+0300
2023-11-15T16:42+0300
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Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза
Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза
Каковы ожидания от цитрусового сезона, как будут решаться вопросы с экспортом продукции, каковы перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции из Абхазии на российский рынок, а также о реализации сельхозпроектов по целевой программе государства, бюджете ведомства и борьбе с вредителями растений, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, сельское хозяйство, минсельхоз, цитрусовые, аудио
подкасты, посредник, абхазия, сельское хозяйство, минсельхоз, цитрусовые, аудио
Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза
16:37 15.11.2023 (обновлено: 16:42 15.11.2023)
О цитрусовом сезоне в Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.