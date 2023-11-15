https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/posrednik-dzhopua-ob-eksporte-tsitrusovykh-gosprogramme-i-byudzhete-minselkhoza--1049070098.html

Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза

Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза

О цитрусовом сезоне в Абхазии в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. 15.11.2023, Sputnik Абхазия

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Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза Посредник: Джопуа об экспорте цитрусовых, госпрограмме и бюджете Минсельхоза

Каковы ожидания от цитрусового сезона, как будут решаться вопросы с экспортом продукции, каковы перспективы экспорта сельскохозяйственной продукции из Абхазии на российский рынок, а также о реализации сельхозпроектов по целевой программе государства, бюджете ведомства и борьбе с вредителями растений, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, посредник, абхазия, сельское хозяйство, минсельхоз, цитрусовые, аудио