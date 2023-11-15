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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием циклона и прохождения холодного атмосферного фронта. 15.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-15T19:16+0300
2023-11-15T19:16+0300
2023-11-15T19:16+0300
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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. В четверг, 16 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах - снег.Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 ноября
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием циклона и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. В четверг, 16 ноября, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, гроза. В горах - снег.
Атмосферное давление – пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.