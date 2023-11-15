https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/skonchalsya-chempion-sssr-po-tyazheloy-atletike-ruslan-tarkil-1049065202.html

Скончался чемпион СССР по тяжелой атлетике Руслан Таркил

Скончался чемпион СССР по тяжелой атлетике Руслан Таркил

Тяжелоатлет, побивший рекорд Советского Союза, а также мировой рекорд, скончался на 74-м году жизни. 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T01:23+0300

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СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Скончался мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике Руслан Таркил, сообщает пресс-служба Госкомспорта Абхазии. Штангист, абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике, рекордсмен мира Руслан Таркил родился 5 мая 1950 года в селе Дурипш Гудаутского района. В 1992-1993 годах он принимал участие в боях в ходе Отечественной войны народа Абхазии, награжден Орденом Леона. Также Таркил - кавалер ордена Ахьдз-Апша" III степени.

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