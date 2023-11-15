https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/takie-obstoyatelstva-rublevskaya-o-situatsii-na-rynke-nedvizhimosti--1049054650.html

Такие обстоятельства: Рублевская о ситуации на рынке недвижимости

Такие обстоятельства: Рублевская о ситуации на рынке недвижимости

Руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская в эфире радио Sputnik рассказала, что происходит на рынке недвижимости в Абхазии, каковы цены... 15.11.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Рублевская о ситуации на рынке недвижимости Такие обстоятельства: Рублевская о ситуации на рынке недвижимости

Руководитель "Сухумского агентства недвижимости" Елена Рублевская в эфире радио Sputnik рассказала, что происходит на рынке недвижимости в Абхазии, каковы цены на съемное жилье и какие районы наиболее востребованы среди покупателей.По словам Рублевской за последние два года рынок недвижимости прирос в два раза, и при этом спрос и заявки превышают предложения."Центр Сухума и его районы больше всего подвержены скачку цен и отсутствию предложений на рынке. Больше востребованы однокомнатные и двухкомнатные квартиры и квартиры с ремонтом. Цены растут, но людям хочется покупать квартиру с ремонтом", – сказала эксперт.О других тенденциях на рынке недвижимости слушайте в аудиофайле.

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