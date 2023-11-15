https://sputnik-abkhazia.ru/20231115/turbaza-rol-interera-v-sozdanii-atmosfery-gostepriimstva--1049067514.html

Турбаза: роль интерьера в создании атмосферы гостеприимства

Турбаза: роль интерьера в создании атмосферы гостеприимства

О роли интерьера в создании атмосферы гостеприимства в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали член международной общественной ассоциации... 15.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-15T14:41+0300

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Турбаза: роль интерьера в создании атмосферы гостеприимства Турбаза: роль интерьера в создании атмосферы гостеприимства

Какие тренды в создании атмосферы гостеприимства, насколько Абхазия соответствует им, об этнических мотивах как способе привлечения интереса туристов рассказали эксперты.По словам Калягиной, в Абхазии все больше появляется отелей, которые уделяют внимание дизайну интерьера, благодаря чему пребывание в них становится комфортнее и интереснее.По словам Росс, интерьер является важной составной частью индустрии гостеприимства."Мне очень нравится, как рестораны, отели могут влиять на настроение людей. Гости, когда приходят в заведение, погружаются в атмосферу, которую мы для них создаем. Мне всегда нравилось в дизайне возможность некой режиссуры и психологической манипуляции. Человеку надо помочь и создать ему условия, чтобы он отдохнул, перезагрузился, восстановился. Создать ему эмоционально настроенное атмосферное пространство", – отметила Росс.Полная версия беседы в аудиофайле.

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