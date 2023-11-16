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Абхазия экспортировала более трех тысяч тонн мандаринов к середине ноября
Абхазия экспортировала более трех тысяч тонн мандаринов к середине ноября
В 2023 году, по данным Министерства сельского хозяйства, в Абхазии ожидается урожай около 30 тысяч тонн мандаринов. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T13:15+0300
2023-11-16T13:15+0300
2023-11-16T13:15+0300
в абхазии
мандарины
цитрусовые
абхазия
экспорт
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. К середине ноября из Абхазии в Россию экспортировали 3115 тонн мандаринов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа. Это на 1150 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидаемый урожай мандаринов в 2023-м практически в два раза меньше, чем в прошлом – 30 тысяч тонн. По его словам, в экспорте абхазские фермеры практически не участвуют. В республику приезжают перекупщики, которые и занимаются перевозкой товара через абхазо-российскую границу. В этом году таможенная стоимость мандаринов составляет 38 рублей. Из этой суммы 0,1% поступает в бюджет Абхазии. За ввоз на российскую территорию необходимо заплатить 10% от таможенной стоимости. Спрос на абхазские мандарины в этом году, по словам министра, есть.
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мандарины, цитрусовые, абхазия, экспорт, таможня, экономика
мандарины, цитрусовые, абхазия, экспорт, таможня, экономика
Абхазия экспортировала более трех тысяч тонн мандаринов к середине ноября
В 2023 году, по данным Министерства сельского хозяйства, в Абхазии ожидается урожай около 30 тысяч тонн мандаринов.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. К середине ноября из Абхазии в Россию экспортировали 3115 тонн мандаринов. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
Это на 1150 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидаемый урожай мандаринов в 2023-м практически в два раза меньше, чем в прошлом – 30 тысяч тонн.
"Причина такого объема экспорта – раннее начало сезона. В прошлом году в это время только начинали сбор. Ожидаемый урожай неплохой. Если даст погода, то крестьяне смогут реализовать. И цена неплохая сформировалась – от 50-70 рублей за килограмм в зависимости от качества", – отметил Джопуа.
По его словам, в экспорте абхазские фермеры практически не участвуют. В республику приезжают перекупщики, которые и занимаются перевозкой товара через абхазо-российскую границу.
В этом году таможенная стоимость мандаринов составляет 38 рублей. Из этой суммы 0,1% поступает в бюджет Абхазии. За ввоз на российскую территорию необходимо заплатить 10% от таможенной стоимости. Спрос на абхазские мандарины в этом году, по словам министра, есть.