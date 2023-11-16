https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/adleyba-o-rezultatakh-aktsii-sakhar-v-norme-v-abkhazii-tendentsiya-raduet-1049083101.html

Адлейба о результатах акции "Сахар в норме" в Абхазии: тенденция радует

Адлейба о результатах акции "Сахар в норме" в Абхазии: тенденция радует

Координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба в интервью радио Sputnik рассказала, как... 16.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-16T15:40+0300

2023-11-16T15:40+0300

2023-11-16T15:16+0300

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Новый Блок Новый Блок

В Абхазии в течение недели проходила акция "Сахар в норме", в рамках которого любой желающий мог проверить уровень глюкозы в крови. Акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября. Участие в ней приняли более двух тысяч человек.Об этом в интервью радио Sputnik рассказала координатор проекта "Диабет не приговор" общественной организации "Диабетическое общество Абхазии" Асида Адлейба."Это достаточно большая цифра для нашей акции, потому что самая крупная была в прошлом году, но в разы меньше. Очень порадовало, что в этом году, несмотря на то, что проверили так много людей, было всего два человека, у которых сахар был выше 20, все остальные нарушения были незначительным повышением уровня сахара в крови, таких было 133 человека", – сказала Адлейба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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