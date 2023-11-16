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https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/bzana-vyigrala-pervyy-stykovoy-match-za-vykhod-v-superligu-abkhazii-po-futbolu-1049099912.html
"Бзана" выиграла первый стыковой матч за выход в Суперлигу Абхазии по футболу
"Бзана" выиграла первый стыковой матч за выход в Суперлигу Абхазии по футболу
Стыковой матч между галским "Самурзаканом" и кутолской "Бзаной" проходил на столичном стадионе "Динамо". 16.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В первом стыковом матче между "Самурзаканом" и "Бзаной" за право выступать в Суперлиге Абхазии по футболу в следующем сезоне кутолская команда победила со счетом 6:2."Самурзакан" набрал четыре очка в Суперлиге и занял последнее место, а кутолская "Бзана" получила возможность на повышение в классе благодаря победе в последнем розыгрыше Национальной абхазской футбольной лиги.За "Самурзакан" в первом матче отличились Георгий Зария и Бачо Дарсания, за "Бзану" забили – Дадын Чачхалия, Асхат Аршба, Гарри Чепнян, Батал Чегия, Алмасхан Акаба и Бачо Дарсания совершил автогол на 88 минуте. Второй стыковой матч между командами также пройдет на стадионе "Динамо" в Сухуме 22 ноября.
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футбол, спорт, абхазия
футбол, спорт, абхазия

"Бзана" выиграла первый стыковой матч за выход в Суперлигу Абхазии по футболу

17:10 16.11.2023 (обновлено: 17:31 16.11.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Футболист с мячом
Футболист с мячом - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Стыковой матч между галским "Самурзаканом" и кутолской "Бзаной" проходил на столичном стадионе "Динамо".
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В первом стыковом матче между "Самурзаканом" и "Бзаной" за право выступать в Суперлиге Абхазии по футболу в следующем сезоне кутолская команда победила со счетом 6:2.
"Самурзакан" набрал четыре очка в Суперлиге и занял последнее место, а кутолская "Бзана" получила возможность на повышение в классе благодаря победе в последнем розыгрыше Национальной абхазской футбольной лиги.

"Да, мы рассчитывали на победу, но хотелось бы еще реализовать свои моменты, которые мы создавали. Соперник, кроме стандартов, ничем не отметился, к сожалению для его болельщиков. Не хотелось бы забегать вперед, относимся к сопернику с большим уважением, будет следующий матч, у нас есть травмированные игроки, я тоже играл не совсем здоровым, так что есть какие-то кадровые проблемы, будем их решать", – подчеркнул после матча играющий тренер "Бзаны" Александр Когония.

За "Самурзакан" в первом матче отличились Георгий Зария и Бачо Дарсания, за "Бзану" забили – Дадын Чачхалия, Асхат Аршба, Гарри Чепнян, Батал Чегия, Алмасхан Акаба и Бачо Дарсания совершил автогол на 88 минуте.
Второй стыковой матч между командами также пройдет на стадионе "Динамо" в Сухуме 22 ноября.
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