https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/bzana-vyigrala-pervyy-stykovoy-match-za-vykhod-v-superligu-abkhazii-po-futbolu-1049099912.html

"Бзана" выиграла первый стыковой матч за выход в Суперлигу Абхазии по футболу

"Бзана" выиграла первый стыковой матч за выход в Суперлигу Абхазии по футболу

Стыковой матч между галским "Самурзаканом" и кутолской "Бзаной" проходил на столичном стадионе "Динамо". 16.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В первом стыковом матче между "Самурзаканом" и "Бзаной" за право выступать в Суперлиге Абхазии по футболу в следующем сезоне кутолская команда победила со счетом 6:2."Самурзакан" набрал четыре очка в Суперлиге и занял последнее место, а кутолская "Бзана" получила возможность на повышение в классе благодаря победе в последнем розыгрыше Национальной абхазской футбольной лиги.За "Самурзакан" в первом матче отличились Георгий Зария и Бачо Дарсания, за "Бзану" забили – Дадын Чачхалия, Асхат Аршба, Гарри Чепнян, Батал Чегия, Алмасхан Акаба и Бачо Дарсания совершил автогол на 88 минуте. Второй стыковой матч между командами также пройдет на стадионе "Динамо" в Сухуме 22 ноября.

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