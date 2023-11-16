https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-17-noyabrya-1049094212.html
Часть Сухума останется без воды 17 ноября
Часть Сухума останется без воды 17 ноября
Причина отключения – подключение нового водопровода к действующему водоводу. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T16:25+0300
2023-11-16T16:25+0300
2023-11-16T16:25+0300
в абхазии
водоснабжение
сухум
администрация города сухум
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045121149_0:131:3068:1857_1920x0_80_0_0_0ce33185465921ecfbf846674b90b95d.jpg
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 17 ноября, сообщили в "Водоканале". Из-за подключения нового водопровода к действующему водоводу на улице Ардзинба – Харания и Лакоба, ремонтных работ на улице Имама Шамиля, воду отключат с 00:00 до 21:00 в пятницу, 17 ноября. Воды не будет на улицах Эшба; Старом поселке; в районе вокзала; центральной части города; ВИЭМе; рынке; районе маяка.
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045121149_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_fd95586bc4480b17e7b2baaa91c524f7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия
водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия
Часть Сухума останется без воды 17 ноября
Причина отключения – подключение нового водопровода к действующему водоводу.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 17 ноября, сообщили в "Водоканале".
Из-за подключения нового водопровода к действующему водоводу на улице Ардзинба – Харания и Лакоба, ремонтных работ на улице Имама Шамиля, воду отключат с 00:00 до 21:00 в пятницу, 17 ноября.
Воды не будет на улицах Эшба; Старом поселке; в районе вокзала; центральной части города; ВИЭМе; рынке; районе маяка.