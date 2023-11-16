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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-17-noyabrya-1049094212.html
Часть Сухума останется без воды 17 ноября
Часть Сухума останется без воды 17 ноября
Причина отключения – подключение нового водопровода к действующему водоводу. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
водоснабжение
сухум
администрация города сухум
абхазия
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СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 17 ноября, сообщили в "Водоканале". Из-за подключения нового водопровода к действующему водоводу на улице Ардзинба – Харания и Лакоба, ремонтных работ на улице Имама Шамиля, воду отключат с 00:00 до 21:00 в пятницу, 17 ноября. Воды не будет на улицах Эшба; Старом поселке; в районе вокзала; центральной части города; ВИЭМе; рынке; районе маяка.
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водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия
водоснабжение, сухум, администрация города сухум, абхазия

Часть Сухума останется без воды 17 ноября

16:25 16.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Отключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 16.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Причина отключения – подключение нового водопровода к действующему водоводу.
СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Часть Сухума останется без воды 17 ноября, сообщили в "Водоканале".
Из-за подключения нового водопровода к действующему водоводу на улице Ардзинба – Харания и Лакоба, ремонтных работ на улице Имама Шамиля, воду отключат с 00:00 до 21:00 в пятницу, 17 ноября.
Воды не будет на улицах Эшба; Старом поселке; в районе вокзала; центральной части города; ВИЭМе; рынке; районе маяка.
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