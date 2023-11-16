https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/minek-peretok-elektroenergii-iz-rossii-prodolzhaetsya-1049093889.html

Минэк: переток электроэнергии из России в Абхазию продолжается

Минэк: переток электроэнергии из России в Абхазию продолжается

Ежегодно дефицит электроэнергии в Абхазии составляет порядка 900 млн кВт⋅ч 16.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-16T14:50+0300

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энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

абхазия

россия

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Переток электроэнергии из России продолжается в рамках дополнительного соглашения к договору поставки на коммерческой основе с ПАО "Интер РАО", сообщили Sputnik в Минэкономики республики. Согласно допсоглашению, поставка составит еще на сумму 200 миллионов рублей. Ранее министр экономики Кристина Озган заявляла, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить, процесс переговоров с Россией пока не завершен.

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