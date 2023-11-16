https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/minek-peretok-elektroenergii-iz-rossii-prodolzhaetsya-1049093889.html
Минэк: переток электроэнергии из России в Абхазию продолжается
Минэк: переток электроэнергии из России в Абхазию продолжается
Ежегодно дефицит электроэнергии в Абхазии составляет порядка 900 млн кВт⋅ч 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T14:50+0300
2023-11-16T14:50+0300
2023-11-16T15:40+0300
энергетическая отрасль абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Переток электроэнергии из России продолжается в рамках дополнительного соглашения к договору поставки на коммерческой основе с ПАО "Интер РАО", сообщили Sputnik в Минэкономики республики. Согласно допсоглашению, поставка составит еще на сумму 200 миллионов рублей. Ранее министр экономики Кристина Озган заявляла, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить, процесс переговоров с Россией пока не завершен.
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черноморэнерго, абхазия, россия
черноморэнерго, абхазия, россия
Минэк: переток электроэнергии из России в Абхазию продолжается
14:50 16.11.2023 (обновлено: 15:40 16.11.2023)
Ежегодно дефицит электроэнергии в Абхазии составляет порядка 900 млн кВт⋅ч
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Переток электроэнергии из России продолжается в рамках дополнительного соглашения к договору поставки на коммерческой основе с ПАО "Интер РАО", сообщили Sputnik в Минэкономики республики.
Согласно допсоглашению, поставка составит еще на сумму 200 миллионов рублей.
"С начала ноября 2023 года поставка электроэнергии в Абхазию осуществляется на коммерческой основе. В рамках контракта у ПАО "Интер РАО" закуплено 30 млн кВт⋅ч суммарной стоимостью 135 млн руб. Также сформировано дополнительное соглашение к договору поставки на 50 млн кВт⋅ч суммарной стоимость 200 млн руб", –говорится в сообщении.
Ранее министр экономики Кристина Озган заявляла, что вопрос покрытия энергодефицита в декабре еще предстоит решить, процесс переговоров с Россией пока не завершен.