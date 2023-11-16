https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/ozgan-chtoby-vyvesti-energosistemu-iz-krizisa-neobkhodim-obosnovannyy-tarif-1049101913.html

Озган: чтобы вывести энергосистему из кризиса необходим обоснованный тариф

Озган: чтобы вывести энергосистему из кризиса необходим обоснованный тариф

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Чтобы вывести энергосистему Абхазии из кризиса необходим обоснованный тариф, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. 16.11.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

черноморэнерго

экономика

тарифы

абхазия

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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Чтобы вывести энергосистему Абхазии из кризиса необходим обоснованный тариф, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Она напомнила, что до 1 июля 2022 года в течение десяти лет тариф для населения составлял 40 копеек, что не позволяло содержать энергосистему. Она добавила, что с российской стороной велись консультации о том, как реализовать поэтапный переход на новую тарифную политику и не обременить единовременно население резким повышением."Мы понимаем, что есть разрывы по заработной плате по пенсионным выплатам и для того, чтобы минимизировать удар мы растянули его на пять лет", - сказала вице-премьер.Озган подчеркнула, что обоснованный тариф по ценам 2022 года в Абхазии будет только в 2025 году.

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черноморэнерго, экономика, тарифы, абхазия