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Озган: чтобы вывести энергосистему из кризиса необходим обоснованный тариф
Озган: чтобы вывести энергосистему из кризиса необходим обоснованный тариф
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Чтобы вывести энергосистему Абхазии из кризиса необходим обоснованный тариф, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T20:00+0300
2023-11-16T20:00+0300
2023-11-16T20:37+0300
энергетическая отрасль абхазии
черноморэнерго
экономика
тарифы
абхазия
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СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Чтобы вывести энергосистему Абхазии из кризиса необходим обоснованный тариф, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Она напомнила, что до 1 июля 2022 года в течение десяти лет тариф для населения составлял 40 копеек, что не позволяло содержать энергосистему. Она добавила, что с российской стороной велись консультации о том, как реализовать поэтапный переход на новую тарифную политику и не обременить единовременно население резким повышением."Мы понимаем, что есть разрывы по заработной плате по пенсионным выплатам и для того, чтобы минимизировать удар мы растянули его на пять лет", - сказала вице-премьер.Озган подчеркнула, что обоснованный тариф по ценам 2022 года в Абхазии будет только в 2025 году.
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черноморэнерго, экономика, тарифы, абхазия
черноморэнерго, экономика, тарифы, абхазия
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Чтобы вывести энергосистему Абхазии из кризиса необходим обоснованный тариф, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Она напомнила, что до 1 июля 2022 года в течение десяти лет тариф для населения составлял 40 копеек, что не позволяло содержать энергосистему.
"Любой товар и любая услуга стоит денег, потому что на это тратятся время, силы и финансовые ресурсы. Мы не можем бесконечно держать тарифы на низком уровне, одновременно поддерживая состояние системы и обеспечивая потребности страны в электроэнергии. Это несовместимые вещи", - отметила министр.
Она добавила, что с российской стороной велись консультации о том, как реализовать поэтапный переход на новую тарифную политику и не обременить единовременно население резким повышением.
"Мы понимаем, что есть разрывы по заработной плате по пенсионным выплатам и для того, чтобы минимизировать удар мы растянули его на пять лет", - сказала вице-премьер.
Озган подчеркнула, что обоснованный тариф по ценам 2022 года в Абхазии будет только в 2025 году.