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Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии"
Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии"
Создатели сериала "Однажды в Абхазии" Теймураз Квеквескири и Теймураз Тания в эфире радио Sputnik рассказали, как шла работа над фильмом, будет ли продолжение... 16.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-16T09:40+0300
2023-11-16T09:40+0300
2023-11-16T11:45+0300
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Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии"
Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии"
13 октября на платформе "Start" вышел комедийный сериал "Однажды в Абхазии".Продюсер и исполнитель главной роли в сериале, который снимался в республике, – Теймураз Тания, соавтор сценария – Руслан Шакая, режиссер – Теймураз Квеквескири.Как рассказал Тания, в основе фильма лежит полностью придуманная история, которая могла бы произойти в любой точке мира."Мы хотели показать тот небольшой абхазский мир, который существует, который, если глубоко копнуть, на самом деле не такой и небольшой. Он тонкий, со своими ментальными вещами, со своими внутренними драматическими моментами", – отметил автор фильма. Создатели сериала сообщили, что эта история получит продолжение. Все подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, кино, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, кино, аудио
Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии"
09:40 16.11.2023 (обновлено: 11:45 16.11.2023)
Создатели сериала "Однажды в Абхазии" Теймураз Квеквескири и Теймураз Тания в эфире радио Sputnik рассказали, как шла работа над фильмом, будет ли продолжение истории и каковы первые отзывы о фильме.
13 октября на платформе "Start" вышел комедийный сериал "Однажды в Абхазии".
Продюсер и исполнитель главной роли в сериале, который снимался в республике, – Теймураз Тания, соавтор сценария – Руслан Шакая, режиссер – Теймураз Квеквескири.
Как рассказал Тания, в основе фильма лежит полностью придуманная история, которая могла бы произойти в любой точке мира.
"Мы хотели показать тот небольшой абхазский мир, который существует, который, если глубоко копнуть, на самом деле не такой и небольшой. Он тонкий, со своими ментальными вещами, со своими внутренними драматическими моментами", – отметил автор фильма.
Создатели сериала сообщили, что эта история получит продолжение.
Все подробности слушайте в аудиофайле
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