https://sputnik-abkhazia.ru/20231116/takie-obstoyatelstva-taniya-i-kvekveskiri-o-svoem-filme-odnazhdy-v-abkhazii-1049066630.html

Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии"

Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии"

Создатели сериала "Однажды в Абхазии" Теймураз Квеквескири и Теймураз Тания в эфире радио Sputnik рассказали, как шла работа над фильмом, будет ли продолжение... 16.11.2023, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии" Такие обстоятельства: Тания и Квеквескири о своем фильме "Однажды в Абхазии"

13 октября на платформе "Start" вышел комедийный сериал "Однажды в Абхазии".Продюсер и исполнитель главной роли в сериале, который снимался в республике, – Теймураз Тания, соавтор сценария – Руслан Шакая, режиссер – Теймураз Квеквескири.Как рассказал Тания, в основе фильма лежит полностью придуманная история, которая могла бы произойти в любой точке мира."Мы хотели показать тот небольшой абхазский мир, который существует, который, если глубоко копнуть, на самом деле не такой и небольшой. Он тонкий, со своими ментальными вещами, со своими внутренними драматическими моментами", – отметил автор фильма. Создатели сериала сообщили, что эта история получит продолжение. Все подробности слушайте в аудиофайле.

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