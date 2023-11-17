https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/abkhaziya-prinyala-uchastie-v-konferentsii-suda-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-v-minske---1049115587.html
Абхазия приняла участие в конференции Суда Евразийского экономического союза в Минске
Абхазия приняла участие в конференции Суда Евразийского экономического союза в Минске
Международная конфедерация Суда Евразийского экономического союза завершится 17 ноября. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T18:20+0300
2023-11-17T18:20+0300
2023-11-17T18:20+0300
в абхазии
конституционный суд республики абхазия
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СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Заместитель председателя Конституционного суда Абхазии Диана Пилия в качестве наблюдателя участвует в VI Международной конференции Суда Евразийского экономического союза "Влияние практики Суда Союза на формирование правопорядка ЕАЭС", которая проходит в Минске. Абхазия представлена на этой международной площадке впервые. На форуме рассматривается большое количество интересных вопросов, сказала Пилия в интервью радио Sputnik, отметив, что ей была предоставлена возможность выступить с приветственной речью на пленарном заседании. Несмотря на важность интеграционных процессов, каждая страна должна сохранять и развивать свою систему национальных судов, систему органов конституционного контроля, учитывая свои национальные особенности в организации исполнения решений, считает Пилия. Говоря о том, какой опыт было бы полезно учесть в Абхазии, она отметила, что в первую очередь это наднациональный судебный орган. По ее словам, подобное есть, к примеру, в азиатском и евразийском регионах. Пилия отметила, что Суд ЕАЭС собрал пять государств - Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Эти страны объединились для удобства своих торговых отношений, развития предпринимательской деятельности. "В ходе конференции обсуждаются многие проблемы, которые стоят на современном этапе, те ситуации, которые выдвинулись на первый план в современном мире", - сказала Пилия. Участие Абхазии в качестве наблюдателя в конференции полезно с точки зрения нормотворческой, правоприменительной практики, и дает понимание состояния судебного диалога с наднациональными судами, толкования международных договоров и многое другое, подчеркнула она.
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конституционный суд республики абхазия, абхазия, белоруссия, евразийский экономический союз
конституционный суд республики абхазия, абхазия, белоруссия, евразийский экономический союз
Абхазия приняла участие в конференции Суда Евразийского экономического союза в Минске
Международная конфедерация Суда Евразийского экономического союза завершится 17 ноября.
СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Заместитель председателя Конституционного суда Абхазии Диана Пилия в качестве наблюдателя участвует в VI Международной конференции Суда Евразийского экономического союза "Влияние практики Суда Союза на формирование правопорядка ЕАЭС", которая проходит в Минске.
Абхазия представлена на этой международной площадке впервые. На форуме рассматривается большое количество интересных вопросов, сказала Пилия в интервью радио Sputnik, отметив, что ей была предоставлена возможность выступить с приветственной речью на пленарном заседании.
"Конечно же, интеграционные процессы во всем мире очень важны, потому что они дают возможность государству решать много вопросов с дружественными государствами. Это могут быть торговые вопросы, вопросы таможенного регулирования, отраслевого регулирования. Конечно, интеграционные процессы объединяют и облегчают решение многих актуальных вопросов современного периода", - отметила она.
Несмотря на важность интеграционных процессов, каждая страна должна сохранять и развивать свою систему национальных судов, систему органов конституционного контроля, учитывая свои национальные особенности в организации исполнения решений, считает Пилия.
Говоря о том, какой опыт было бы полезно учесть в Абхазии, она отметила, что в первую очередь это наднациональный судебный орган. По ее словам, подобное есть, к примеру, в азиатском и евразийском регионах.
Пилия отметила, что Суд ЕАЭС собрал пять государств - Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению. Эти страны объединились для удобства своих торговых отношений, развития предпринимательской деятельности.
"В ходе конференции обсуждаются многие проблемы, которые стоят на современном этапе, те ситуации, которые выдвинулись на первый план в современном мире", - сказала Пилия.
Участие Абхазии в качестве наблюдателя в конференции полезно с точки зрения нормотворческой, правоприменительной практики, и дает понимание состояния судебного диалога с наднациональными судами, толкования международных договоров и многое другое, подчеркнула она.