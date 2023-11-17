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Абхазский и российский культурные фонды подписали Соглашение о сотрудничестве
Абхазский и российский культурные фонды подписали Соглашение о сотрудничестве
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и Фонд поддержки развития проектов в области... 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T14:10+0300
2023-11-17T14:10+0300
2023-11-17T14:48+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и Фонд поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Со стороны Абхазии документ подписывал председатель фонда Даур Кове, с российской стороны – председатель фонда Ханс Йоахим Фрай и президент фонда Виктор Ямпольский.Стороны договорились: Соглашение определяет порядок взаимодействия, основываясь на принципах государственной политики в области культуры и образования Российской Федерации и Республики Абхазия.
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абхазия, культура, россия
абхазия, культура, россия
Абхазский и российский культурные фонды подписали Соглашение о сотрудничестве
14:10 17.11.2023 (обновлено: 14:48 17.11.2023)
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и Фонд поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Со стороны Абхазии документ подписывал председатель фонда Даур Кове, с российской стороны – председатель фонда Ханс Йоахим Фрай и президент фонда Виктор Ямпольский.
оказывать услуги по проведению различных мероприятий культурной и просветительской направленности, духовно-нравственного просвещения;
осуществлять социально-культурное партнерство.
Соглашение определяет порядок взаимодействия, основываясь на принципах государственной политики в области культуры и образования Российской Федерации и Республики Абхазия.