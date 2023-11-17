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https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/abkhazskiy-i-rossiyskiy-kulturnye-fondy-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve--1049110277.html
Абхазский и российский культурные фонды подписали Соглашение о сотрудничестве
Абхазский и российский культурные фонды подписали Соглашение о сотрудничестве
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и Фонд поддержки развития проектов в области... 17.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и Фонд поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Со стороны Абхазии документ подписывал председатель фонда Даур Кове, с российской стороны – председатель фонда Ханс Йоахим Фрай и президент фонда Виктор Ямпольский.Стороны договорились: Соглашение определяет порядок взаимодействия, основываясь на принципах государственной политики в области культуры и образования Российской Федерации и Республики Абхазия.
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Абхазский и российский культурные фонды подписали Соглашение о сотрудничестве

14:10 17.11.2023 (обновлено: 14:48 17.11.2023)
© Foto / Предоставлено Даур КовеФорум объединенных культур в Санкт-Петербурге
Форум объединенных культур в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2023
© Foto / Предоставлено Даур Кове
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и Фонд поддержки развития проектов в области культуры "Мост искусств" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Со стороны Абхазии документ подписывал председатель фонда Даур Кове, с российской стороны – председатель фонда Ханс Йоахим Фрай и президент фонда Виктор Ямпольский.
Стороны договорились:
оказывать услуги по проведению различных мероприятий культурной и просветительской направленности, духовно-нравственного просвещения;
осуществлять социально-культурное партнерство.
Соглашение определяет порядок взаимодействия, основываясь на принципах государственной политики в области культуры и образования Российской Федерации и Республики Абхазия.
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