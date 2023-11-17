https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/bzhaniya-pozdravil-uchaschikhsya-vuzov-s-mezhdunarodnym-dnem-studentov-1049105583.html

Бжания поздравил учащихся вузов с Международным днем студентов

Бжания поздравил учащихся вузов с Международным днем студентов

17 ноября 1941 года на международной встрече студентов из стран, боровшихся против фашизма, был учрежден Международный день студентов как символ солидарности и... 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

аслан бжания

студенты

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся высших учебных заведений страны с Международным днем студентов, сообщила пресс-служба главы государства.Он пожелал студентам в максимальной степени развивать свои профессиональные и лидерские качества и напомнил, что от их успеха сегодня напрямую зависит успех всей Абхазии завтра.

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