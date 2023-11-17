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Бжания поздравил учащихся вузов с Международным днем студентов
Бжания поздравил учащихся вузов с Международным днем студентов
17 ноября 1941 года на международной встрече студентов из стран, боровшихся против фашизма, был учрежден Международный день студентов как символ солидарности и... 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T11:15+0300
2023-11-17T11:15+0300
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в абхазии
абхазия
аслан бжания
студенты
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся высших учебных заведений страны с Международным днем студентов, сообщила пресс-служба главы государства.Он пожелал студентам в максимальной степени развивать свои профессиональные и лидерские качества и напомнил, что от их успеха сегодня напрямую зависит успех всей Абхазии завтра.
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абхазия, аслан бжания, студенты
абхазия, аслан бжания, студенты
Бжания поздравил учащихся вузов с Международным днем студентов
11:15 17.11.2023 (обновлено: 12:04 17.11.2023)
17 ноября 1941 года на международной встрече студентов из стран, боровшихся против фашизма, был учрежден Международный день студентов как символ солидарности и единства.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учащихся высших учебных заведений страны с Международным днем студентов, сообщила пресс-служба главы государства.
"Убежден, что студенты Абхазии, как и студенчество всего мира, поддерживают универсальные ценности добра, справедливости и прогресса", – сказал президент.
Он пожелал студентам в максимальной степени развивать свои профессиональные и лидерские качества и напомнил, что от их успеха сегодня напрямую зависит успех всей Абхазии завтра.