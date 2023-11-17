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Частный дом сгорел в Гагре

Частный дом сгорел в Гагре

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Частный дом на улице Аптечной в Гагре полностью сгорел, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

пожар

происшествия

гагрский район

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Частный дом на улице Аптечной в Гагре полностью сгорел, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 14:03 в пятницу, 17 ноября. На место приехали два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района. Дом был полностью охвачен огнем. Спасателям удалось избежать перехода пламени на соседние строения. Уточняется, что пострадавших нет.

гагрский район

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мчс абхазии, пожар, происшествия, гагрский район, абхазия