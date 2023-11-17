https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/chastnyy-dom-sgorel-v-gagre-1049112793.html
Частный дом сгорел в Гагре
Частный дом сгорел в Гагре
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Частный дом на улице Аптечной в Гагре полностью сгорел, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T16:55+0300
2023-11-17T16:55+0300
2023-11-17T16:55+0300
в абхазии
мчс абхазии
пожар
происшествия
гагрский район
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/11/1049111500_0:310:960:850_1920x0_80_0_0_f98c5de21392a065a9e7a0cdaa564399.jpg
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Частный дом на улице Аптечной в Гагре полностью сгорел, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии. Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 14:03 в пятницу, 17 ноября. На место приехали два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района. Дом был полностью охвачен огнем. Спасателям удалось избежать перехода пламени на соседние строения. Уточняется, что пострадавших нет.
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/11/1049111500_0:220:960:940_1920x0_80_0_0_2ada6f610bc252109054640f10f5ed34.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, пожар, происшествия, гагрский район, абхазия
мчс абхазии, пожар, происшествия, гагрский район, абхазия
Частный дом сгорел в Гагре
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Частный дом на улице Аптечной в Гагре полностью сгорел, сообщили в пресс-службе МЧС Абхазии.
Сигнал о возгорании поступил в ведомство в 14:03 в пятницу, 17 ноября. На место приехали два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района.
Дом был полностью охвачен огнем. Спасателям удалось избежать перехода пламени на соседние строения.
Уточняется, что пострадавших нет.