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Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам лета

Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам лета

За счет бюджетных средств в Гагрском районе будут проводиться работы по предотвращению наводнений. 17.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-17T15:40+0300

2023-11-17T15:40+0300

2023-11-17T15:40+0300

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абхазия: благоустройство районов и городов

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам летне-курортного сезона, сказал в эфире радио Sputnik глава Собрания района Астан Агрба.По словам Агрба, эти средства, в том числе, будут направлены на работы по предотвращению очередных подтоплений. В их перечень входит очистка ливневых каналов и подготовка городской и сельской инфраструктуры к сезону дождей."Нам нужно это сделать. Это защита нашего населения, домохозяйств, имущества наших жителей. Мы их уже проводили после стихийных бедствий, но нужно еще, чтобы окончательно подготовиться к зиме", – сказал он.Агрба добавил, что продолжается оказание материальной помощи пострадавшим во время наводнений прошлым летом, выплаты производятся поэтапно. Очередной денежный транш для пострадавших ожидается в ближайшие дни.Он также подчеркнул, что в Гагрском районе продолжается ряд ремонтно-восстановительных работ в школах и детских садах, укладка тротуарной плитки, обустройство парков и скверов, асфальтирование дорог в селах Лдзаа и Гячрыпш.

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гагрский район, общество, экономика, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов