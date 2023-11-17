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Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам лета
Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам лета
За счет бюджетных средств в Гагрском районе будут проводиться работы по предотвращению наводнений. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам летне-курортного сезона, сказал в эфире радио Sputnik глава Собрания района Астан Агрба.По словам Агрба, эти средства, в том числе, будут направлены на работы по предотвращению очередных подтоплений. В их перечень входит очистка ливневых каналов и подготовка городской и сельской инфраструктуры к сезону дождей."Нам нужно это сделать. Это защита нашего населения, домохозяйств, имущества наших жителей. Мы их уже проводили после стихийных бедствий, но нужно еще, чтобы окончательно подготовиться к зиме", – сказал он.Агрба добавил, что продолжается оказание материальной помощи пострадавшим во время наводнений прошлым летом, выплаты производятся поэтапно. Очередной денежный транш для пострадавших ожидается в ближайшие дни.Он также подчеркнул, что в Гагрском районе продолжается ряд ремонтно-восстановительных работ в школах и детских садах, укладка тротуарной плитки, обустройство парков и скверов, асфальтирование дорог в селах Лдзаа и Гячрыпш.
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гагрский район, общество, экономика, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов
гагрский район, общество, экономика, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов

Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам лета

15:40 17.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
Сессия Парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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За счет бюджетных средств в Гагрском районе будут проводиться работы по предотвращению наводнений.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Доходную часть бюджета Гагрского района увеличат на 40 миллионов рублей по итогам летне-курортного сезона, сказал в эфире радио Sputnik глава Собрания района Астан Агрба.

"По итогам турсезона у нас цифра была порядка 190 миллионов рублей. Сейчас, мы будем увеличивать доходную часть бюджета примерно на 40 миллионов рублей", – отметил он.

По словам Агрба, эти средства, в том числе, будут направлены на работы по предотвращению очередных подтоплений. В их перечень входит очистка ливневых каналов и подготовка городской и сельской инфраструктуры к сезону дождей.
"Нам нужно это сделать. Это защита нашего населения, домохозяйств, имущества наших жителей. Мы их уже проводили после стихийных бедствий, но нужно еще, чтобы окончательно подготовиться к зиме", – сказал он.
Агрба добавил, что продолжается оказание материальной помощи пострадавшим во время наводнений прошлым летом, выплаты производятся поэтапно. Очередной денежный транш для пострадавших ожидается в ближайшие дни.
Он также подчеркнул, что в Гагрском районе продолжается ряд ремонтно-восстановительных работ в школах и детских садах, укладка тротуарной плитки, обустройство парков и скверов, асфальтирование дорог в селах Лдзаа и Гячрыпш.
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