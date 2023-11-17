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Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района

Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района

Глава Собрания депутатов Гагрского района Астан Агрба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района

Какие вопросы сегодня решает Собрание депутатов Гагрского района, как готовятся в районе к зимнему сезону, как выстраивается работа с местными властями и населением, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава Собрания Астан Агрба.По его словам, сейчас в районе подводят итоги трех кварталов года. Район с хорошими показателями завершил летний туристический сезон. Подробности слушайте в аудиофайле.

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