https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-rabote-gosprogrammy-zhilische-1049079960.html

Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище"

Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище"

Глава правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в эфире радио Sputnik рассказал, как в Абхазии приобретают жилье... 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище" Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище"

Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии "Жилище" начала работать в 2018 году. На ее реализацию в 2023 году было выделено 60 миллионов рублей. Как осваиваются средства, удалось ли приобрести жилье тем, кто участвует в программе, каковы планы на 2024 год? На эти вопросы ответил начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.По его словам, в 2023 году участниками Госпрограммы стали 67 семей, из которых половина уже приобрели квадратные метры жилья. Подробности слушайте в подкасте.

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