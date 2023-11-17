https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-rabote-gosprogrammy-zhilische-1049079960.html
Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище"
Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище"
Глава правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в эфире радио Sputnik рассказал, как в Абхазии приобретают жилье... 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T13:25+0300
2023-11-17T13:25+0300
2023-11-17T13:42+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
абхазия
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049079796_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a32fd25889969bdc945c2bc75d543ec5.jpg
Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище"
Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище"
Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии "Жилище" начала работать в 2018 году. На ее реализацию в 2023 году было выделено 60 миллионов рублей. Как осваиваются средства, удалось ли приобрести жилье тем, кто участвует в программе, каковы планы на 2024 год? На эти вопросы ответил начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.По его словам, в 2023 году участниками Госпрограммы стали 67 семей, из которых половина уже приобрели квадратные метры жилья. Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/10/1049079796_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_64594657c3723750341e39c03558971f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, жилье, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, жилье, аудио
Гражданин и начальник: Черкезия о работе Госпрограммы "Жилище"
13:25 17.11.2023 (обновлено: 13:42 17.11.2023)
Глава правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в эфире радио Sputnik рассказал, как в Абхазии приобретают жилье по Государственной программе.
Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии "Жилище" начала работать в 2018 году. На ее реализацию в 2023 году было выделено 60 миллионов рублей. Как осваиваются средства, удалось ли приобрести жилье тем, кто участвует в программе, каковы планы на 2024 год?
На эти вопросы ответил начальник правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.
По его словам, в 2023 году участниками Госпрограммы стали 67 семей, из которых половина уже приобрели квадратные метры жилья.
Подробности слушайте в подкасте.