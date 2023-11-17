https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii--2024-god-1049116322.html
Производственный календарь Абхазии – 2024 год
Производственный календарь Абхазии – 2024 год
Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2024 год. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T20:20+0300
2023-11-17T20:20+0300
2023-11-17T20:20+0300
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Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2024. Согласно постановлению Кабинета министров, в новогодние праздники Абхазия будет отдыхать 15 дней - с 1 по 15 января.
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кабинет министров абхазии, абхазия, общество, инфографика
Производственный календарь Абхазии – 2024 год
Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2024 год.
Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2024. Согласно постановлению Кабинета министров, в новогодние праздники Абхазия будет отдыхать 15 дней - с 1 по 15 января.