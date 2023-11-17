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Производственный календарь Абхазии – 2024 год

Производственный календарь Абхазии – 2024 год

Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2024 год. 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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Правительство Абхазии утвердило производственный календарь на 2024. Согласно постановлению Кабинета министров, в новогодние праздники Абхазия будет отдыхать 15 дней - с 1 по 15 января.

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