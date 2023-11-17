https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/rossiya-peredala-detskoy-bolnitse-abkhazii-ortopedicheskiy-khirurgicheskiy-stol-1049108085.html

Россия передала детской больнице Абхазии ортопедический хирургический стол

Россия передала детской больнице Абхазии ортопедический хирургический стол

Медицинское оборудование приобретено Аппаратом уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации в рамках сотрудничества с абхазскими... 17.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-17T12:40+0300

2023-11-17T12:40+0300

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый ортопедический хирургический стол подарили Республиканской детской больнице по итогам переговоров с Уполномоченным по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой, рассказала ее абхазская коллега Мактина Джинджолия.Она отметила, что во время одной из последних встреч с Львовой-Беловой, обсуждались разные вопросы сотрудничества в рамках меморандума, в том числе взаимодействие по медицинскому направлению.Местные специалисты были вынуждены отправлять пациентов на лечение за пределы республики. Из-за отсутствия хирургического стола также невозможно было проводить совместные операции со специалистами из Армении, который приезжает в республику в рамках работы благотворительного фонда "Ашана". "У нас есть прекрасные специалисты, которые могут оперировать на местах. Хочу выразить слова благодарности моей коллеге, Уполномоченному по правам ребенка при президенте Российской Федерации Марии Львовой-Беловой, за помощь, которая была оказана при перевозке на российско-абхазской границе, и комиссии по гуманитарной помощи, лично председателю комиссии, министру финансов Владимиру Валерьевичу Делба", – сказала Джинджолия.Травматолог-ортопед Республиканской детской больницы Георгий Морохия также рассказал, что новое медицинское оборудование позволит проводить операции разных степеней сложности, что невозможно было сделать на старом ортопедическом хирургическим столе.

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