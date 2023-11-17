https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/terroristicheskaya-ataka-presechena-nad-akvatoriey-chernogo-morya--1049106411.html
Террористическая атака пресечена над акваторией Черного моря
Террористическая атака пресечена над акваторией Черного моря
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в... 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T12:00+0300
2023-11-17T12:00+0300
2023-11-17T12:06+0300
министерство обороны рф
россия
украина
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/11/1049106239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25f2c1568b3d5dc239d54ad10354c927.jpg
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого ноября 2023 года около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", – говорится в сообщении.Чуть ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ПВО в акватории над Северным молом сбила две воздушные цели.
россия
украина
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/11/1049106239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_658499a7d40ff64eea3d38fe7b465902.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина, черное море
министерство обороны рф, россия, украина, черное море
Террористическая атака пресечена над акваторией Черного моря
12:00 17.11.2023 (обновлено: 12:06 17.11.2023)
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
"Семнадцатого ноября 2023 года около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", – говорится в сообщении.
Чуть ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ПВО в акватории над Северным молом сбила две воздушные цели.