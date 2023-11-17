https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/terroristicheskaya-ataka-presechena-nad-akvatoriey-chernogo-morya--1049106411.html

Террористическая атака пресечена над акваторией Черного моря

Террористическая атака пресечена над акваторией Черного моря

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в... 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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министерство обороны рф

россия

украина

черное море

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого ноября 2023 года около 10:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием двух противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские ракеты были обнаружены и уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова", – говорится в сообщении.Чуть ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ПВО в акватории над Северным молом сбила две воздушные цели.

россия

украина

черное море

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Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина, черное море