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В поисках крыши над головой: жилищная программа в Абхазии
В поисках крыши над головой: жилищная программа в Абхазии
В эфире радио Sputnik начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия рассказал о реализации жилищной программы в 2023 году. 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T15:00+0300
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В рамках жилищной программы в 2023 году помощь окажут 67 семьям.Первый этап завершился в июле, тогда было отобрано 67 заявителей, которым вручили сертификаты с выделенной им суммой. После этого участники программы приступили к поиску подходящего жилья. Более 30 семей уже приобрели жилье. На сегодняшний день из 60 млн руб, предусмотренных на 2023 год, жилищная программа реализована на 38 млн 600 тыс рублей."То есть граждане уже приобрели жилье на эту сумму. Остальные пока еще в поисках подходящего жилья", – пояснил Черкезия.Те, кто не успеет в этом году подобрать себе жилье, может это сделать и в следующем году, временных ограничений в программе нет. Начальник правового отдела Минсоцобеспечения добавил, что с 2021 года 25 заявителей все еще находятся в поисках недвижимости.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, общество, видео

В поисках крыши над головой: жилищная программа в Абхазии

15:00 17.11.2023
© Видео /Sputnik
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В эфире радио Sputnik начальник правового отдела Минсоцобеспечения Ромео Черкезия рассказал о реализации жилищной программы в 2023 году.
В рамках жилищной программы в 2023 году помощь окажут 67 семьям.
Первый этап завершился в июле, тогда было отобрано 67 заявителей, которым вручили сертификаты с выделенной им суммой. После этого участники программы приступили к поиску подходящего жилья. Более 30 семей уже приобрели жилье. На сегодняшний день из 60 млн руб, предусмотренных на 2023 год, жилищная программа реализована на 38 млн 600 тыс рублей.
"То есть граждане уже приобрели жилье на эту сумму. Остальные пока еще в поисках подходящего жилья", – пояснил Черкезия.
Те, кто не успеет в этом году подобрать себе жилье, может это сделать и в следующем году, временных ограничений в программе нет. Начальник правового отдела Минсоцобеспечения добавил, что с 2021 года 25 заявителей все еще находятся в поисках недвижимости.
Подробнее смотрите в интервью Sputnik.
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