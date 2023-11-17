https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/vzaimnyy-interes-zhordaniya-o-kulturnom-obmene-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-1049113171.html

Взаимный интерес: Жордания о культурном обмене между Абхазией и Россией

Взаимный интерес: Жордания о культурном обмене между Абхазией и Россией

О том, почему важен взаимный обмен между культурами Абхазии и России, какие связи сейчас существуют и что может дать культурная дипломатия, в эфире радио... 17.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-17T19:00+0300

2023-11-17T19:00+0300

2023-11-17T19:14+0300

радио

абхазия

россия

культура

театр

русдрам

взаимодействие

сотрудничество

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/11/1049113695_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ba456f5d34aa8826e90afc9a667d2577.jpg

Взаимный интерес: Жордания о культурном взаимодействии Абхазии и России Взаимный интерес: Жордания о культурном взаимодействии Абхазии и России

О роли культуры в сближении народов, о том, как культура может стать важным ресурсом в позиционировании страны во внешнем мире, в укреплении государства, о культурном взаимодействии и сотрудничестве между Абхазией и Россией шла речь в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik c актером и режиссером РУСДРАМа, Заслуженным артистом Абхазии Джамбулом Жордания.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, культура, театр, русдрам, взаимодействие, сотрудничество, подкасты, аудио