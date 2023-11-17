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Взаимный интерес: Жордания о культурном обмене между Абхазией и Россией
Взаимный интерес: Жордания о культурном обмене между Абхазией и Россией
О том, почему важен взаимный обмен между культурами Абхазии и России, какие связи сейчас существуют и что может дать культурная дипломатия, в эфире радио... 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T19:00+0300
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Взаимный интерес: Жордания о культурном взаимодействии Абхазии и России
Взаимный интерес: Жордания о культурном взаимодействии Абхазии и России
О роли культуры в сближении народов, о том, как культура может стать важным ресурсом в позиционировании страны во внешнем мире, в укреплении государства, о культурном взаимодействии и сотрудничестве между Абхазией и Россией шла речь в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik c актером и режиссером РУСДРАМа, Заслуженным артистом Абхазии Джамбулом Жордания.
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абхазия, россия, культура, театр, русдрам, взаимодействие, сотрудничество, подкасты, аудио
абхазия, россия, культура, театр, русдрам, взаимодействие, сотрудничество, подкасты, аудио
Взаимный интерес: Жордания о культурном обмене между Абхазией и Россией
19:00 17.11.2023 (обновлено: 19:14 17.11.2023)
О том, почему важен взаимный обмен между культурами Абхазии и России, какие связи сейчас существуют и что может дать культурная дипломатия, в эфире радио Sputnik рассказал Заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания.