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Взаимодействие Абхазии с новыми регионами России обсудили Квициния и Лукашик

Взаимодействие Абхазии с новыми регионами России обсудили Квициния и Лукашик

В октябре глава МЧС Абхазии Лев Квициния был назначен спецпредставителем президента республики по взаимодействию с новыми российскими регионами – ДНР, ЛНР... 17.11.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами России Лев Квициния встретился в Москве с директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Александром Лукашиком.В частности, установление рабочих контактов, развитие всестороннего взаимодействия Абхазии с новыми российскими регионами – Донецкой и Луганской Республиками, Херсонской и Запорожской областями.

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