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Взаимодействие Абхазии с новыми регионами России обсудили Квициния и Лукашик
Взаимодействие Абхазии с новыми регионами России обсудили Квициния и Лукашик
В октябре глава МЧС Абхазии Лев Квициния был назначен спецпредставителем президента республики по взаимодействию с новыми российскими регионами – ДНР, ЛНР... 17.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-17T17:40+0300
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СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами России Лев Квициния встретился в Москве с директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Александром Лукашиком.В частности, установление рабочих контактов, развитие всестороннего взаимодействия Абхазии с новыми российскими регионами – Донецкой и Луганской Республиками, Херсонской и Запорожской областями.
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мчс абхазии, абхазия, россия, политика
Взаимодействие Абхазии с новыми регионами России обсудили Квициния и Лукашик
17:40 17.11.2023 (обновлено: 17:41 17.11.2023)
В октябре глава МЧС Абхазии Лев Квициния был назначен спецпредставителем президента республики по взаимодействию с новыми российскими регионами – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Спецпредставитель президента Абхазии по взаимодействию с новыми регионами России Лев Квициния встретился в Москве с директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Александром Лукашиком.
На встрече обсудили вопросы взаимодействия Абхазии с новыми регионами России.
В частности, установление рабочих контактов, развитие всестороннего взаимодействия Абхазии с новыми российскими регионами – Донецкой и Луганской Республиками, Херсонской и Запорожской областями.