Оранжевая "валюта" Абхазии: процесс сушки хурмы в селе Лыхны

Семья Шакрыл из села Лыхны выращивает хурму уже много десятилетий, но сушкой этого фрукта она занялась примерно 25 лет назад.В удачный сезон глава семейства Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их четверо детей могут собрать до двух тонн хурмы. После очистки и сушки плод теряет 70% своего веса, но это все же выгоднее, чем продажа свежих фруктов.Стоимость сушеной хурмы при самовывозе в этом году составляет около 300-350 рублей. Особым спросом она пользуется среди туристов - сушеную хурму всегда можно найти на местных рынках.Чищеную хурму семья Шакрыл развешивает на втором этаже своего дома. Подготовленное место должно хорошо продуваться с нескольких сторон, а дождь не должен попадать на плоды, иначе они начнут портиться.В таком состоянии фрукты провисят около двух месяцев. О том, что они готовы к продаже можно определить по внешнему виду плодов и по тому, что на них образовались небольшие кристаллики сахара.
Продажа хурмы – один из дополнительных источников заработка многих сельчан в Абхазии осенью.
Семья Шакрыл из села Лыхны выращивает хурму уже много десятилетий, но сушкой этого фрукта она занялась примерно 25 лет назад.
В удачный сезон глава семейства Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их четверо детей могут собрать до двух тонн хурмы. После очистки и сушки плод теряет 70% своего веса, но это все же выгоднее, чем продажа свежих фруктов.
Стоимость сушеной хурмы при самовывозе в этом году составляет около 300-350 рублей. Особым спросом она пользуется среди туристов - сушеную хурму всегда можно найти на местных рынках.
Чищеную хурму семья Шакрыл развешивает на втором этаже своего дома. Подготовленное место должно хорошо продуваться с нескольких сторон, а дождь не должен попадать на плоды, иначе они начнут портиться.
В таком состоянии фрукты провисят около двух месяцев. О том, что они готовы к продаже можно определить по внешнему виду плодов и по тому, что на них образовались небольшие кристаллики сахара.