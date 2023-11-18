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Оранжевая "валюта" Абхазии: процесс сушки хурмы в селе Лыхны
Оранжевая "валюта" Абхазии: процесс сушки хурмы в селе Лыхны
Продажа хурмы – один из дополнительных источников заработка многих сельчан в Абхазии осенью. 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T15:01+0300
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Семья Шакрыл из села Лыхны выращивает хурму уже много десятилетий, но сушкой этого фрукта она занялась примерно 25 лет назад.В удачный сезон глава семейства Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их четверо детей могут собрать до двух тонн хурмы. После очистки и сушки плод теряет 70% своего веса, но это все же выгоднее, чем продажа свежих фруктов.Стоимость сушеной хурмы при самовывозе в этом году составляет около 300-350 рублей. Особым спросом она пользуется среди туристов - сушеную хурму всегда можно найти на местных рынках.Чищеную хурму семья Шакрыл развешивает на втором этаже своего дома. Подготовленное место должно хорошо продуваться с нескольких сторон, а дождь не должен попадать на плоды, иначе они начнут портиться.В таком состоянии фрукты провисят около двух месяцев. О том, что они готовы к продаже можно определить по внешнему виду плодов и по тому, что на них образовались небольшие кристаллики сахара.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Оранжевая "валюта" Абхазии: процесс сушки хурмы в селе Лыхны

15:01 18.11.2023
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Продажа хурмы – один из дополнительных источников заработка многих сельчан в Абхазии осенью.
Семья Шакрыл из села Лыхны выращивает хурму уже много десятилетий, но сушкой этого фрукта она занялась примерно 25 лет назад.
В удачный сезон глава семейства Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их четверо детей могут собрать до двух тонн хурмы. После очистки и сушки плод теряет 70% своего веса, но это все же выгоднее, чем продажа свежих фруктов.
Стоимость сушеной хурмы при самовывозе в этом году составляет около 300-350 рублей. Особым спросом она пользуется среди туристов - сушеную хурму всегда можно найти на местных рынках.
Чищеную хурму семья Шакрыл развешивает на втором этаже своего дома. Подготовленное место должно хорошо продуваться с нескольких сторон, а дождь не должен попадать на плоды, иначе они начнут портиться.
В таком состоянии фрукты провисят около двух месяцев. О том, что они готовы к продаже можно определить по внешнему виду плодов и по тому, что на них образовались небольшие кристаллики сахара.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хурма растет в садах большинства жителей села Лыхны.

Хурма растет в садах большинства жителей села Лыхны. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хурма растет в садах большинства жителей села Лыхны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркий фрукт созревает ближе к середине осени.

Яркий фрукт созревает ближе к середине осени. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Яркий фрукт созревает ближе к середине осени.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Семья Шакрыл занимается сушкой хурмы уже около 25 лет.

Семья Шакрыл занимается сушкой хурмы уже около 25 лет. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Семья Шакрыл занимается сушкой хурмы уже около 25 лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В хороший сезон с одного дерева можно собрать от 100 до 150 килограммов хурмы.

В хороший сезон с одного дерева можно собрать от 100 до 150 килограммов хурмы. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В хороший сезон с одного дерева можно собрать от 100 до 150 килограммов хурмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Хурма не только вкусная, но и полезна для здоровья. В ней содержатся много витаминов, необходимых организму человека.

Хурма не только вкусная, но и полезна для здоровья. В ней содержатся много витаминов, необходимых организму человека. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хурма не только вкусная, но и полезна для здоровья. В ней содержатся много витаминов, необходимых организму человека.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бильд-редактор информагентства Sputnik Абхазия Леон Адлейба совмещает приятное с полезным.

Бильд-редактор информагентства Sputnik Абхазия Леон Адлейба совмещает приятное с полезным. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бильд-редактор информагентства Sputnik Абхазия Леон Адлейба совмещает приятное с полезным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сафырбей Шакрыл с полной корзиной только что собранной хурмы.

Сафырбей Шакрыл с полной корзиной только что собранной хурмы. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сафырбей Шакрыл с полной корзиной только что собранной хурмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из наиболее распространенных сортов в Абхазии – бычье сердце.

Один из наиболее распространенных сортов в Абхазии – бычье сердце. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Один из наиболее распространенных сортов в Абхазии – бычье сердце.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно семья Шакрыл собирает до двух тонн хурмы.

Ежегодно семья Шакрыл собирает до двух тонн хурмы. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно семья Шакрыл собирает до двух тонн хурмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их дочь Сырма показывают, как правильно чистить хурму.

Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их дочь Сырма показывают, как правильно чистить хурму. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их дочь Сырма показывают, как правильно чистить хурму.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За неполный день Мимоза может почистить до 200 килограммов фруктов.

За неполный день Мимоза может почистить до 200 килограммов фруктов. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

За неполный день Мимоза может почистить до 200 килограммов фруктов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Хурму нужно чистить сверху вниз. Этот метод придает фрукту товарный вид, не позволяет срезать слишком много мякоти и облегчает сушку.

Хурму нужно чистить сверху вниз. Этот метод придает фрукту товарный вид, не позволяет срезать слишком много мякоти и облегчает сушку. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хурму нужно чистить сверху вниз. Этот метод придает фрукту товарный вид, не позволяет срезать слишком много мякоти и облегчает сушку.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Корреспонденту Sputnik Бадри Есиава провели мастер-класс по чистке хурмы.

Корреспонденту Sputnik Бадри Есиава провели мастер-класс по чистке хурмы. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Корреспонденту Sputnik Бадри Есиава провели мастер-класс по чистке хурмы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После очистки каждую хурму подвязывают на длинную нитку, оставляя между плодами расстояние в 3-4 пальца.

После очистки каждую хурму подвязывают на длинную нитку, оставляя между плодами расстояние в 3-4 пальца. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

После очистки каждую хурму подвязывают на длинную нитку, оставляя между плодами расстояние в 3-4 пальца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сушку хурмы понадобится около двух месяцев.

На сушку хурмы понадобится около двух месяцев. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сушку хурмы понадобится около двух месяцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После сушки плоды теряют 70% от своего изначального веса.

После сушки плоды теряют 70% от своего изначального веса. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

После сушки плоды теряют 70% от своего изначального веса.

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