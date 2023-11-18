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Оранжевая "валюта" Абхазии: процесс сушки хурмы в селе Лыхны

Оранжевая "валюта" Абхазии: процесс сушки хурмы в селе Лыхны

Продажа хурмы – один из дополнительных источников заработка многих сельчан в Абхазии осенью. 18.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-18T15:01+0300

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Семья Шакрыл из села Лыхны выращивает хурму уже много десятилетий, но сушкой этого фрукта она занялась примерно 25 лет назад.В удачный сезон глава семейства Сафырбей Шакрыл, его супруга Мимоза Харазия и их четверо детей могут собрать до двух тонн хурмы. После очистки и сушки плод теряет 70% своего веса, но это все же выгоднее, чем продажа свежих фруктов.Стоимость сушеной хурмы при самовывозе в этом году составляет около 300-350 рублей. Особым спросом она пользуется среди туристов - сушеную хурму всегда можно найти на местных рынках.Чищеную хурму семья Шакрыл развешивает на втором этаже своего дома. Подготовленное место должно хорошо продуваться с нескольких сторон, а дождь не должен попадать на плоды, иначе они начнут портиться.В таком состоянии фрукты провисят около двух месяцев. О том, что они готовы к продаже можно определить по внешнему виду плодов и по тому, что на них образовались небольшие кристаллики сахара.

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