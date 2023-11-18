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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/chast-abkhazii-ostalas-bez-sveta-1049127339.html
Часть Абхазии осталась без света
Часть Абхазии осталась без света
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 18.11.2023, Sputnik Абхазия
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2023-11-18T21:38+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". Из-за выхода из строя воздушной линии "Мыку" электричество отключилось у абонентов подстанций "Мыку" и "Куачара" в Очамчырском районе. Аварийная группа выехала на место происшествия.
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абхазия, черноморэнерго
абхазия, черноморэнерго

Часть Абхазии осталась без света

21:28 18.11.2023 (обновлено: 21:38 18.11.2023)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкРебенок читает книгу при свечах во время тестового отключения электричества
Ребенок читает книгу при свечах во время тестового отключения электричества - Sputnik Абхазия, 1920, 18.11.2023
© Sputnik / Стрингер
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Из-за выхода из строя воздушной линии "Мыку" электричество отключилось у абонентов подстанций "Мыку" и "Куачара" в Очамчырском районе.
Аварийная группа выехала на место происшествия.
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