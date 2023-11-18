Часть Абхазии осталась без света
21:28 18.11.2023 (обновлено: 21:38 18.11.2023)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкРебенок читает книгу при свечах во время тестового отключения электричества
© Sputnik / Стрингер/
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Часть Абхазии осталась без света из-за аварии, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Из-за выхода из строя воздушной линии "Мыку" электричество отключилось у абонентов подстанций "Мыку" и "Куачара" в Очамчырском районе.
Аварийная группа выехала на место происшествия.