https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/finansy-bez-ucheta-chto-vyyavili-proverki-kontrolnoy-palaty-v-gosuchrezhdeniyakh-abkhazii-1049126178.html
Финансы без учета: что выявили проверки Контрольной палаты в госучреждениях Абхазии
Финансы без учета: что выявили проверки Контрольной палаты в госучреждениях Абхазии
В эфире радио Sputnik зампредседателя Контрольной палаты Абхазии Зураб Отырба рассказал о работе ревизионного органа и о том, какие нарушения были выявлены в... 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T18:20+0300
2023-11-18T18:20+0300
2023-11-18T18:20+0300
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Одной из главных проблем в Абхазии остается нарушение бюджетного учета, рассказал зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба. “В этом году мы проверяли и Министерство культуры, и Министерство иностранных дел, и другие ведомства. У нас с учетом совсем плохо в некоторых объектах. Есть даже целые министерства, которые не сдают балансы в Министерство финансов. Даже за последние два года Министерство культуры и Министерство иностранных дел не сдают балансы. Учет очень слабый. Как пример, совсем недавно Коллегией контрольной палаты были приняты отчеты по Министерству иностранных дел и Министерству культуры. В частности, по Министерству иностранных дел, в некоторой части, совершенно отсутствуют документы, подтверждающие расходы. Просто выделены деньги. Мы не можем сказать, что они неправильно использованы, но просто нет подтверждающих документов. Конечно, внутри аппарата Министерства иностранных дел ведется учет. Но, допустим, представительства и посольства, которые расположены в дружественных странах, там учет не ведется. На достаточно большую сумму наши инспектора не увидели документов”, - отметил Отырба. Подробнее смотрите в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, контрольная палата абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, контрольная палата абхазии, видео
Финансы без учета: что выявили проверки Контрольной палаты в госучреждениях Абхазии
В эфире радио Sputnik зампредседателя Контрольной палаты Абхазии Зураб Отырба рассказал о работе ревизионного органа и о том, какие нарушения были выявлены в 2023 году.
Одной из главных проблем в Абхазии остается нарушение бюджетного учета, рассказал зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба.
“В этом году мы проверяли и Министерство культуры, и Министерство иностранных дел, и другие ведомства. У нас с учетом совсем плохо в некоторых объектах. Есть даже целые министерства, которые не сдают балансы в Министерство финансов. Даже за последние два года Министерство культуры и Министерство иностранных дел не сдают балансы. Учет очень слабый. Как пример, совсем недавно Коллегией контрольной палаты были приняты отчеты по Министерству иностранных дел и Министерству культуры. В частности, по Министерству иностранных дел, в некоторой части, совершенно отсутствуют документы, подтверждающие расходы. Просто выделены деньги. Мы не можем сказать, что они неправильно использованы, но просто нет подтверждающих документов. Конечно, внутри аппарата Министерства иностранных дел ведется учет. Но, допустим, представительства и посольства, которые расположены в дружественных странах, там учет не ведется. На достаточно большую сумму наши инспектора не увидели документов”, - отметил Отырба.
Подробнее смотрите в интервью Sputnik.