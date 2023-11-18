https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/finansy-bez-ucheta-chto-vyyavili-proverki-kontrolnoy-palaty-v-gosuchrezhdeniyakh-abkhazii-1049126178.html

Финансы без учета: что выявили проверки Контрольной палаты в госучреждениях Абхазии

Финансы без учета: что выявили проверки Контрольной палаты в госучреждениях Абхазии

В эфире радио Sputnik зампредседателя Контрольной палаты Абхазии Зураб Отырба рассказал о работе ревизионного органа и о том, какие нарушения были выявлены в... 18.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-18T18:20+0300

2023-11-18T18:20+0300

2023-11-18T18:20+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

контрольная палата абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/12/1049125974_0:0:2888:1625_1920x0_80_0_0_b7dacd4d49eb732a87b4294364be9ece.jpg

Одной из главных проблем в Абхазии остается нарушение бюджетного учета, рассказал зампредседателя Контрольной палаты Зураб Отырба. “В этом году мы проверяли и Министерство культуры, и Министерство иностранных дел, и другие ведомства. У нас с учетом совсем плохо в некоторых объектах. Есть даже целые министерства, которые не сдают балансы в Министерство финансов. Даже за последние два года Министерство культуры и Министерство иностранных дел не сдают балансы. Учет очень слабый. Как пример, совсем недавно Коллегией контрольной палаты были приняты отчеты по Министерству иностранных дел и Министерству культуры. В частности, по Министерству иностранных дел, в некоторой части, совершенно отсутствуют документы, подтверждающие расходы. Просто выделены деньги. Мы не можем сказать, что они неправильно использованы, но просто нет подтверждающих документов. Конечно, внутри аппарата Министерства иностранных дел ведется учет. Но, допустим, представительства и посольства, которые расположены в дружественных странах, там учет не ведется. На достаточно большую сумму наши инспектора не увидели документов”, - отметил Отырба. Подробнее смотрите в интервью Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, контрольная палата абхазии, видео