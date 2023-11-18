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Гагрская школа №4 прошла в финал конкурса "Лучшая русская школа за рубежом"
Гагрская школа №4 прошла в финал конкурса "Лучшая русская школа за рубежом"
Конкурс "Лучшая русская школа за рубежом" проводится с 2021 года, абхазские образовательные учреждения участвуют в нем впервые. 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T13:51+0300
2023-11-18T13:51+0300
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Гагрская средняя школа №4 прошла в финал конкурса "Лучшая русская школа за рубежом", организованного Министерством просвещения России. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе Минпроса Абхазии. "Конкурс в номинации "Лучший педагогический коллектив русской школы", на который были отобраны наши школы, проходил в онлайн-режиме. Школы отправили презентационные видеоролики, которые содержали информацию о позитивном опыте и достижениях в образовательной, воспитательной, общественной деятельности, способствующие установлению межнационального согласия", - рассказала завотделом образования гагрской администрации Мадина Ажиба. Международный конкурс "Лучшая русская школа за рубежом" проводится для поддержки организаций и педагогических коллективов, реализующих программы изучения русского языка или ведущих обучение на русском языке.Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 8–9 декабря. Лауреаты в разных номинациях примут участие в культурно-образовательном форуме в Пятигорске, который пройдет в Центре знаний "Машук" 10–13 декабря.
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абхазия, новости, образование, россия
Гагрская школа №4 прошла в финал конкурса "Лучшая русская школа за рубежом"
Конкурс "Лучшая русская школа за рубежом" проводится с 2021 года, абхазские образовательные учреждения участвуют в нем впервые.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Гагрская средняя школа №4 прошла в финал конкурса "Лучшая русская школа за рубежом", организованного Министерством просвещения России. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе Минпроса Абхазии.
Уточняется, что Абхазия впервые принимает участие в этом конкурсе. Заявки подали два образовательных учреждения Гагры - школа №2 и школа №4.
"Конкурс в номинации "Лучший педагогический коллектив русской школы", на который были отобраны наши школы, проходил в онлайн-режиме. Школы отправили презентационные видеоролики, которые содержали информацию о позитивном опыте и достижениях в образовательной, воспитательной, общественной деятельности, способствующие установлению межнационального согласия", - рассказала завотделом образования гагрской администрации Мадина Ажиба.
Международный конкурс "Лучшая русская школа за рубежом" проводится для поддержки организаций и педагогических коллективов, реализующих программы изучения русского языка или ведущих обучение на русском языке.
Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 8–9 декабря. Лауреаты в разных номинациях примут участие в культурно-образовательном форуме в Пятигорске, который пройдет в Центре знаний "Машук" 10–13 декабря.