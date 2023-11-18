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Парк имени Тараса Шамба в Сухуме открылся после реконструкции
Парк имени Тараса Шамба в Сухуме открылся после реконструкции
Работы начались в мае этого года - в парке была уложена новая брусчатка, восстановлен фонтан, установлены новые столбы освещения. На это было потрачено более... 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T20:02+0300
2023-11-18T20:02+0300
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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парк имени Тараса Шамба в Сухуме открылся после реконструкции. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил директор муниципального учреждения “Горстройпроект” администрации Сухума Астамур Пипия. “Все работы проводились по составленной проектно-сметной документации, в ходе реконструкции мы сделали дренажную систему в зеленой зоне. Проложили новые кабели и восстановили индоевропейские телеграфные столбы (Индоевропейская телеграфная линия в XIX веке проходила через Абхазию - прим.) в количестве 12 штук, также были изготовлены новые столбы в количестве 58 штук. В центральной части парка был восстановлен фонтан с сохранением архитектурного облика”, - рассказал о проделанной работе Астамур Пипия. Он добавил, что в следующем году планируется установка дополнительных столбов освещения и укладка брусчатки тротуарной зоны со стороны улицы Дбар. Также в планах городской администрации восстановление общественного туалета, создание комнаты матери и ребенка, а также установка карусели взамен той, что раньше работала в парке.На открытии парка присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания и руководство города Сухум во главе с мэром Бесланом Эшба. Работы по реконструкции были начаты в конце мая. На благоустройство парка было потрачено более 17,8 миллиона рублей.
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абхазия, сухум, новости, абхазия: благоустройство районов и городов
абхазия, сухум, новости, абхазия: благоустройство районов и городов
Парк имени Тараса Шамба в Сухуме открылся после реконструкции
20:02 18.11.2023 (обновлено: 23:16 18.11.2023)
Работы начались в мае этого года - в парке была уложена новая брусчатка, восстановлен фонтан, установлены новые столбы освещения. На это было потрачено более 17,8 миллиона рублей.
СУХУМ, 18 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парк имени Тараса Шамба в Сухуме открылся после реконструкции. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил директор муниципального учреждения “Горстройпроект” администрации Сухума Астамур Пипия.
“Все работы проводились по составленной проектно-сметной документации, в ходе реконструкции мы сделали дренажную систему в зеленой зоне. Проложили новые кабели и восстановили индоевропейские телеграфные столбы (Индоевропейская телеграфная линия в XIX веке проходила через Абхазию - прим.) в количестве 12 штук, также были изготовлены новые столбы в количестве 58 штук. В центральной части парка был восстановлен фонтан с сохранением архитектурного облика”, - рассказал о проделанной работе Астамур Пипия.
Он добавил, что в следующем году планируется установка дополнительных столбов освещения и укладка брусчатки тротуарной зоны со стороны улицы Дбар. Также в планах городской администрации восстановление общественного туалета, создание комнаты матери и ребенка, а также установка карусели взамен той, что раньше работала в парке.
На открытии парка присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания и руководство города Сухум во главе с мэром Бесланом Эшба.
Работы по реконструкции были начаты в конце мая. На благоустройство парка было потрачено более 17,8 миллиона рублей.