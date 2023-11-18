https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/park-imeni-tarasa-shamba-v-sukhume-otkrylsya-posle-rekonstruktsii-1049126907.html

Парк имени Тараса Шамба в Сухуме открылся после реконструкции

Парк имени Тараса Шамба в Сухуме открылся после реконструкции

Работы начались в мае этого года - в парке была уложена новая брусчатка, восстановлен фонтан, установлены новые столбы освещения. На это было потрачено более... 18.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-18T20:02+0300

2023-11-18T20:02+0300

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СУХУМ, 18 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Парк имени Тараса Шамба в Сухуме открылся после реконструкции. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил директор муниципального учреждения “Горстройпроект” администрации Сухума Астамур Пипия. “Все работы проводились по составленной проектно-сметной документации, в ходе реконструкции мы сделали дренажную систему в зеленой зоне. Проложили новые кабели и восстановили индоевропейские телеграфные столбы (Индоевропейская телеграфная линия в XIX веке проходила через Абхазию - прим.) в количестве 12 штук, также были изготовлены новые столбы в количестве 58 штук. В центральной части парка был восстановлен фонтан с сохранением архитектурного облика”, - рассказал о проделанной работе Астамур Пипия. Он добавил, что в следующем году планируется установка дополнительных столбов освещения и укладка брусчатки тротуарной зоны со стороны улицы Дбар. Также в планах городской администрации восстановление общественного туалета, создание комнаты матери и ребенка, а также установка карусели взамен той, что раньше работала в парке.На открытии парка присутствовали президент Абхазии Аслан Бжания и руководство города Сухум во главе с мэром Бесланом Эшба. Работы по реконструкции были начаты в конце мая. На благоустройство парка было потрачено более 17,8 миллиона рублей.

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