https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/pravda-tela-eydzhizm-sbrasyvaem-ves-obschestvennogo-osuzhdeniya-1049104606.html
"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой... 18.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-18T12:43+0300
2023-11-18T12:43+0300
2023-11-18T12:43+0300
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"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения
По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон.Эксперт эпизода — кандидат социологических наук, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".2:30 как менялось отношение к старости4:40 из чего складывается долголетие7:10 сфера услуг для тех, "кому за…"10:05 "отжиманий столько, сколько тебе лет"12:50 как связаны активность и авторитет18:00 фильтры, ботокс и другой "улучшайзинг"21:00 что помогает ментальному долголетию24:30 почему важно убираться дома28:40 что делать, если ничего не хочешьСлушайте подкасты РИА Новости.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон.
Эксперт эпизода — кандидат социологических наук, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".
2:30 как менялось отношение к старости
4:40 из чего складывается долголетие
7:10 сфера услуг для тех, "кому за…"
10:05 "отжиманий столько, сколько тебе лет"
12:50 как связаны активность и авторитет
18:00 фильтры, ботокс и другой "улучшайзинг"
21:00 что помогает ментальному долголетию
24:30 почему важно убираться дома
28:40 что делать, если ничего не хочешь