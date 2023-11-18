https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/pravda-tela-eydzhizm-sbrasyvaem-ves-obschestvennogo-osuzhdeniya-1049104606.html

"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения

"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения

По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой... 18.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-18T12:43+0300

2023-11-18T12:43+0300

2023-11-18T12:43+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/11/1049104765_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_7dfe237441f0f2ba502d4fb83eb94b14.jpg

"Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения "Правда тела". Эйджизм. Сбрасываем вес общественного осуждения

По статистике, средняя продолжительность жизни человека становится больше. Но готово ли общество к тому, что пожилые люди все чаще планируют заниматься собой, хобби, спортом и другими активностями, а не тихо присматривать за внуками? Как сохранить ментальное долголетие, почему важно оставаться активным и поможет ли тут самостоятельное мытье окон.Эксперт эпизода — кандидат социологических наук, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Подкаст создан совместно с проектом "Московское долголетие".2:30 как менялось отношение к старости4:40 из чего складывается долголетие7:10 сфера услуг для тех, "кому за…"10:05 "отжиманий столько, сколько тебе лет"12:50 как связаны активность и авторитет18:00 фильтры, ботокс и другой "улучшайзинг"21:00 что помогает ментальному долголетию24:30 почему важно убираться дома28:40 что делать, если ничего не хочешьСлушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио