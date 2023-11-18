https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/shapko-zapad-slivaet-ukrainskiy-konflikt-delaya-kraynim-zelenskogo-1049105088.html

Шапко: Запад сливает украинский конфликт, делая крайним Зеленского

Шапко: Запад сливает украинский конфликт, делая крайним Зеленского

Украину в недалеком будущем ждет прекращение существования, а виновными в этом западные политики будут делать нынешнего лидера Украины и его команду, полагает... 18.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-18T19:30+0300

2023-11-18T19:30+0300

2023-11-18T19:30+0300

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Шапко: Запад сливает украинский конфликт, делая крайним Зеленского Шапко: Запад сливает украинский конфликт, делая крайним Зеленского

Недавняя статья в Washington Post, в которой главным виновным в подрыве "Северных потоков" назван бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины, полковник Роман Червинский, свидетельствует о новом повороте в украинской повестке, где вся вина за произошедшее будет возложена на украинский истеблишмент. Через некоторое время западная аудитория узнает и о вскрывшейся коррупции, и о непомерной жадности киевского режима, и о многих грехах, которые Запад с удовольствием повесит на Зеленского и его сподвижников. Ничего нового в этом нет, именно таким образом Запад снимет с себя ответственность за разжигание братоубийственного противостояния, организованного при его непосредственном участии руками украинских националистов, полагает гость радио Sputnik Беларусь."Сейчас потихоньку карты начнут открываться, и в принципе не из Украины будут делать крайнего, крайнего будут делать из Зеленского и его команды. А Украину в недалеком будущем ждет полный крах и прекращение существования. По крайней мере, в том виде, в каком мы привыкли, Украина существовать уже не будет", – считает Шапко.В результате пострадает не только Зеленский, который уже сформировал своей семье безбедное будущее на несколько поколений вперед, в первую очередь, пострадает украинский народ. Но пока не пришло осознание, пока нет пересмотра своих действий за последние пару десятилетий собственной истории и собственного места в мире, говорить о том, что есть какой-то шанс на сохранение страны, просто не приходится, рассуждает собеседник Sputnik."На протяжении последних 25-30 лет внутри Украины происходят своеобразные явления в плане различного рода заявлений, которыми забит весь интернет, определенных течений, в первую очередь сионистских течений, о том, что это их земля, они вспоминают Хазарский каганат, это их исконная вотчина, и она принадлежит им и будет принадлежать им… Таких заявлений в интернете довольно много. И если мы сейчас свяжем происходящее в другой части света – в Израиле и Палестине – и спроецируем два этих конфликта в единое целое, тем более можно сказать, что для украинской земли это ничего хорошего не сулит", – считает Шапко.Если палестино-израильский конфликт вырастет в масштабах и в него втянется Иран и другие страны, скорее всего, из Израиля пойдет большой поток беженцев и с высокой вероятностью пойдут они на Украину, полагает эксперт.*мнение спикера может не совпадать с мнением редакции.

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в мире, политика, украина, владимир зеленский, подкасты спецоперация россии в донбассе, аудио